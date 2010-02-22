آلاینده ها در هوای تهران افزایش یافته اند

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، بر میزان غلظت هر دو آلاینده منوکسید کربن و ذرات معلق نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت هر دو آلاینده به غیر از ایستگاه آزادی به لحاظ آلاینده منوکسید کربن در سایر نقاط در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط در شرایط سالم است.

همچنین توصیه شده کلیه بیماران قلبی - تنفسی، کودکان و سالمندان از تردد غیر ضروری در مناطق پر خطر پرهیز کنند.