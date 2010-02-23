سه دستاورد تحقیقاتی دانشگاه شیراز/ دستیابی به دانش فنی تولید مایع پنیر

محمد حسین شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با پژوهشهای دانشگاه شیراز در حوزه فناوریهای نوین اظهار داشت: در حوزه زیست فناوری پروژه موفق دستیابی به دانش فنی تولید مایع پنیر برای اولین بار در کشور اجرا شد و درصدد هستیم برای تجاری کردن آن حمایتهای لازم را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کنیم.

وی اولین پروژه صنعتی شده دانشگاه شیراز را ایجاد خط تولید مونولیت کربنی عنوان کرد و گفت: هم اکنون این پروژه در دست انجام است. مونولیت کربنی از مواد پر مصرف در حوزه نانوفناوری با کاربردهای بسیار است که مورد نیاز محققان کشور بوده و در بحث سنسورها، ساخت کامبوزیت ها، مواد جاذب، امواج الکترومغناطیس و نساجی مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون پژوهش دانشگاه شیراز افزود: مونولیت کربنی در بحث دراگ دلیوری یا همان انتقال دارو در حوزه پزشکی نیز کاربرد دارد که در این مورد در حال حاضر پژوهشگران دانشگاه به تحقیق و بررسی مشغول هستند.

شیخی یادآور شد: قبل از دانشگاه شیراز، پژوهشگاه صنعت نفت موفق به تولید مونولیت کربنی شده بود اما خلوصی که دانشگاه شیراز کسب کرده خیلی بیشتر از خلوص این پژوهشگاه بوده و بالاترین میزان خلوص را در کشور دارا است.

وی ادامه داد: در دانشگاه شیراز تمرکز ویژه ای بر روی نانوسنسورها داریم و در این رابطه موفق به کسب دانش فنی ساخت نانو سنسورها با نمونه های مختلف آزمایشگاهی شده ایم.

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز ادامه داد: از این نانو سنسورها برای تشخیص آلودگی های مختلف مثل جیوه، گاز مونواکسیدکربن و متان استفاده می شود که در این مورد جمع بندی های مطلوب به انجام رسیده و فاز آزمایشگاهی آن تمام شده و پس از ساخت نمونه های صنعتی در صدد تجاری سازی آن هستیم.