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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۹

شیخی به مهر خبر داد:

سه دستاورد تحقیقاتی دانشگاه شیراز/ دستیابی به دانش فنی تولید مایع پنیر

سه دستاورد تحقیقاتی دانشگاه شیراز/ دستیابی به دانش فنی تولید مایع پنیر

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز از دستیابی محققان این دانشگاه به دانش فنی تولید مایع پنیر در حوزه زیست فناوری برای اولین بار در کشور خبر داد.

محمد حسین شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با پژوهشهای دانشگاه شیراز در حوزه فناوریهای نوین اظهار داشت: در حوزه زیست فناوری پروژه موفق دستیابی به دانش فنی تولید مایع پنیر برای اولین بار در کشور اجرا شد و درصدد هستیم برای تجاری کردن آن حمایتهای لازم را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کنیم.

وی اولین پروژه صنعتی شده دانشگاه شیراز را ایجاد خط تولید مونولیت کربنی عنوان کرد و گفت: هم اکنون این پروژه در دست انجام است. مونولیت کربنی از مواد پر مصرف در حوزه نانوفناوری با کاربردهای بسیار است که مورد نیاز محققان کشور بوده و در بحث سنسورها، ساخت کامبوزیت ها، مواد جاذب، امواج الکترومغناطیس و نساجی مورد استفاده قرار می گیرد. 

معاون پژوهش دانشگاه شیراز افزود: مونولیت کربنی در بحث دراگ دلیوری یا همان انتقال دارو در حوزه پزشکی نیز کاربرد دارد که در این مورد در حال حاضر پژوهشگران دانشگاه به تحقیق و بررسی مشغول هستند.

شیخی یادآور شد: قبل از دانشگاه شیراز، پژوهشگاه صنعت نفت موفق به تولید مونولیت کربنی شده بود اما خلوصی که دانشگاه شیراز کسب کرده خیلی بیشتر از خلوص این پژوهشگاه بوده و بالاترین میزان خلوص را در کشور دارا است. 

وی ادامه داد: در دانشگاه شیراز تمرکز ویژه ای بر روی نانوسنسورها داریم و در این رابطه موفق به کسب دانش فنی ساخت نانو سنسورها با نمونه های مختلف آزمایشگاهی شده ایم.

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز ادامه داد: از این نانو سنسورها برای تشخیص آلودگی های مختلف مثل جیوه، گاز مونواکسیدکربن و متان استفاده می شود که در این مورد جمع بندی های مطلوب به انجام رسیده و فاز آزمایشگاهی آن تمام شده و پس از ساخت نمونه های صنعتی در صدد تجاری سازی آن هستیم.

کد مطلب 1038760

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