بارش تگرگ راه ارتباطی جیرفت - بافت را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بارش ناگهانی و انبوه تگرگ در شهرستان جیرفت موجب مسدود شدن محور ارتباطی اصلی جیرفت به شهرستان بافت و بخش راین شد.

شدت بارش تگرگ در این منطقه به حدی بود که جاده سفید پوش شد و به دلیل لغزندگی جاده خودروهای عبوری شامگاه یکشنبه چندین ساعت متوقف شدند.

بارش تگرگ در محور ارتباطی جیرفت به کرمان و بم نیز عبور و مرور خودروها را مختل کرد و موجب لغزندگی جاده شد.

بارش تگرگ در شهر جیرفت شب گذشته برق بخشهایی از شهر را قطع کرد و عبور و مرور مردم در معابر را با مشکل مواجه کرد.

بارش تگرگ به حدی بود که شهروندان با تگرگ اقدام به ساخت آدم برفی می کردند.

تگرگ ناگهانی در روز گذشته با توجه به گرم شدن هوا در شهرستانهای جنوبی کرمان و فصل برداشت محصولات جالیزی خسارات هنگفتی را به کشاورزی منطقه وارد کرده است که به دلیل حجم زیاد خسارت وارد شده به بخش کشاورزی میزان خسارت هنوز برآورد نشده است.

بروز سیل در مسیر رودخانه ملنتی نیز مجددا موجب بروز ترافیک شدید در پل این رودخانه شد و زندگی مردم را مختل کرد به دلیل بروز سیلاب در این رودخانه یک دستگاه خودرو واژگون و راننده خودرو نیز به شدت مجروح شده است.

طغیان این رودخانه در سیل گذشته این رودخانه موجب مرگ یک کودک شده بود.