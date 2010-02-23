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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۳۷

غلامی به مهر خبر داد:

فعالیت 5000 بازرس بهداشت محیط در طرح بسیج سلامت نوروزی

فعالیت 5000 بازرس بهداشت محیط در طرح بسیج سلامت نوروزی

رئیس اداره نظارت بر موادغذایی و اماکن عمومی وزارت بهداشت، از فعالیت پنج هزار بازرس بهداشت محیط در سراسر کشور در طرح بسیج سلامت نوروزی و با هدف تشدید نظارت بر رعایت سلامت موادغذایی و بهداشت اماکن عمومی خبر داد.

مهندس رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات برنامه های وزارت بهداشت در ایام نوروز برای نظارت بر سلامت موادغذایی و رعایت بهداشت رستورانها و غذاخوریها پرداخت و گفت: طرح بسیج سلامت نوروزی با هدف ارتقای ایمنی و بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی، در سراسر کشور اجرا می شود.

طرح بسیج سلامت نوروزی به منظور حفظ سلامت شهروندان و مسافران نوروزی و با هدف حفظ و ارتقای ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه که از اول اسفند ماه جاری در سراسر کشور آغاز شده است، تا 15 فروردین 89 ادامه خواهد داشت.

غلامی با اشاره به فعالیت بیش از پنج هزار بازرس بهداشت محیط در قالب 600 اکیپ کنترل و بازرسی بهداشت محیط در سراسر کشور، افزود: اولویت نظارت بازرسان به منظور رعایت بهداشت فردی در تهیه مواد غذایی است که در کنار آن، نظارت بر رعایت بهداشت عمومی در اماکن عمومی شهری و بین راهی نیز در دستور کار قرار دارد.

طرح بسیج سلامت نوروزی از هشت صبح تا هشت شب با هدف حفظ سلامت شهروندان و مسافران نوروزی و ارتقای ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه توسط بازرسان بهداشت محیط دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور اجرا می‌شود.

به گفته رئیس اداره نظارت بر بهداشت موادغذایی و اماکن عمومی وزارت بهداشت، در صورت محرز شدن تخلف در تهیه و عرضه موادغذایی، با هماهنگی دستگاه قضائی نسبت به تعطیلی واحد مربوطه اقدام می شود.

غلامی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده موردی از تخلف رستورانها، هتل ها و... در شهرها و جاده های کشور، موضوع را از طریق شماره تلفن 09678 با ستاد فوریت سلامت محیط کار اطلاع دهند تا در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 1038772

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