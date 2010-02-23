فعالیت 5000 بازرس بهداشت محیط در طرح بسیج سلامت نوروزی

مهندس رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات برنامه های وزارت بهداشت در ایام نوروز برای نظارت بر سلامت موادغذایی و رعایت بهداشت رستورانها و غذاخوریها پرداخت و گفت: طرح بسیج سلامت نوروزی با هدف ارتقای ایمنی و بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی، در سراسر کشور اجرا می شود.

طرح بسیج سلامت نوروزی به منظور حفظ سلامت شهروندان و مسافران نوروزی و با هدف حفظ و ارتقای ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه که از اول اسفند ماه جاری در سراسر کشور آغاز شده است، تا 15 فروردین 89 ادامه خواهد داشت.

غلامی با اشاره به فعالیت بیش از پنج هزار بازرس بهداشت محیط در قالب 600 اکیپ کنترل و بازرسی بهداشت محیط در سراسر کشور، افزود: اولویت نظارت بازرسان به منظور رعایت بهداشت فردی در تهیه مواد غذایی است که در کنار آن، نظارت بر رعایت بهداشت عمومی در اماکن عمومی شهری و بین راهی نیز در دستور کار قرار دارد.

طرح بسیج سلامت نوروزی از هشت صبح تا هشت شب با هدف حفظ سلامت شهروندان و مسافران نوروزی و ارتقای ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه توسط بازرسان بهداشت محیط دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور اجرا می‌شود.

به گفته رئیس اداره نظارت بر بهداشت موادغذایی و اماکن عمومی وزارت بهداشت، در صورت محرز شدن تخلف در تهیه و عرضه موادغذایی، با هماهنگی دستگاه قضائی نسبت به تعطیلی واحد مربوطه اقدام می شود.

غلامی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده موردی از تخلف رستورانها، هتل ها و... در شهرها و جاده های کشور، موضوع را از طریق شماره تلفن 09678 با ستاد فوریت سلامت محیط کار اطلاع دهند تا در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی شود.