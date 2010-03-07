حذف اسلامیت ؛ "جمهوری ایران" در مکاتبات رسمی یک معاون وزیر!

به گزارش خبرنگار مهر، اسناد و مدارک رسمی در مکاتبات یک وزارتخانه حاکی از آن است که بر خلاف رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیز مجموعه دولت و شخص ریاست جمهوری ، سهل‌انگاری تاریخی یک معاون وزیر در صدور چندین حکم و نامه منجر به روی دادن اتفاقی نادر در مکاتبات رسمی اجرایی کشور شده است.

این احکام رسمی در حالی به امضای این معاون وزیر رسیده که در بخشی از تمام این احکام به‌جای "نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" متاسفانه با سهل‌انگاری این مسئول دولتی " نظام مقدس جمهوری ایران" درج و امضا شده است. سهل‌انگاری تاریخی این معاون وزیر از یکسو و عدم هرگونه برخورد و حساسیت نسبت به موضوع از سوی دیگر شگفتی نیروهای ارزشی این دستگاه را به دنبال داشته است.

این معاون وزیر ، یکی از مهمترین معاونتهای وزارتخانه مربوطه است و سالیانه چندین هزار میلیارد تومان از منابع بیت المال به مجموعه تحت نظر وی برای توزیع اعتبارات اختصاص می‌یابد.

در بخشی از یکی از این احکام که به شرح ذیل عینا کلیشه می شود ، آمده است:

جالب اینکه رونوشت این احکام به مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، اعضای هیئت مدیره شرکتی که معاون وزیر مدیرعاملی آن را برعهده دارد، معاونان و مشاوران مدیرعامل، رئیس مرکز امور فرهنگی، اطلاع رسانی و آموزش، مدیرکل امور کارکنان و منابع انسانی، مدیرکل امور مالی و ذیحسابی، مدیرکل حراست، مدیرکل امور پیمان‌ها و رسیدگی فنی، مدیرکل دفتر حقوقی و ارزیابی خسارات مدیران کل مناطق 8 گانه، سرپرست اداره کل روابط عمومی و مدیرکل حوزه مدیرعامل و امور بین الملل و صدور خدمات فنی هم ارسال شده است.

گفته می شود برخی از مسئولان ارزشی این وزارتخانه که رونوشت این احکام را دریافت کرده‌اند، در حاشیه این احکام شعار "مرگ بر ضد ولایت فقیه" را نوشته‌اند. اگر چه تا کنون که بیش از 2 ماه از آغاز این نامه نگاری ها گذشته است ، وزیر مربوطه گویا خبردار نشده و یا برخوردی با فرد خاطی نکرده است.

در چندین ماه اخیر دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی ترویج شعارهایی چون "جمهوری ایرانی" و " نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" را پیگیری کرده‌اند که با درایت رهبر معظم انقلاب و واکنش به موقع مراجع تقلید و مردم عزیز کشورمان این خط انحرافی بلافاصله متلاشی شد. مجموعه مراجع عظام تقلید ، نیروهای سیاسی اصولگرا و حتی اصلاح طلب درون حاکمیت نیز به طور یکپارچه از این شعار انحرافی که بیان آرزوهای دشمنان در حذف اسلامیت از ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است ، اعلام برائت نموده اند.

خبرگزاری مهر خطای یک فرد را به پای هزاران مدیر و کارمند زحمت کش دولت خدمتگزار نمی گذارد و لذا نام وزارتخانه مذکور را به جهت رعایت حرمت تلاشگران صادق این وزارتخانه ذکر نمی کند و آماده است مدارک لازم را برای بررسی و برخورد متناسب با فرد خاطی در اختیار نهادهای مسئول قرار دهد. تاخیر مهر در انتشار این خبر نیز به امید اصلاح و جلب نظر مدیران دستگاه فوق به حساسیت برخی مدیران ارزشی به تعویق افتاده بود.

اطمینان داریم ریاست محترم جمهوری نیز در این زمینه برخورد قاطع خواهند داشت تا کسانی که حرمت اسناد و مکاتبات رسمی دستگاههای نظام را نمی شناسند و یا به آن حساسیتی ندارند ، معاون وزیر و اختیار دار حجم عظیمی از بودجه های ملی نشوند. ضمن اینکه وزیر مربوطه نیز در این زمینه بایستی پاسخگو باشد.