برای قهرمان نشدن هیچ توجیهی نداریم/ به فکر قهرمانی نیستم

صمد نیکخواه بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اینکه بتوانیم دوباره قهرمانی رقابتهای لیگ برتر را از آن خود کنیم برایمان مهم است. اصلا هدف ما از ابتدای فصل همین مسئله بود. اما امروز شخصا به خاطر قهرمان شدن به فکر پیروزی در دیدار فینال نیستم. مسئله چیز دیگری است.
وی ادامه داد: حقیقت این است که اگر قهرمان نشویم نمیتوانیم هیچ توجیهی برای آن داشته باشیم. در این صورت ایراد کار یا از طرف بازیکنان بوده یا کادر فنی، چون مسئولان باشگاه تمام شرایط و امکانات را در حد و اندازه قهرمانی مهیا کردهاند.
بسکتبالیست ملیپوش مهرام تصریح کرد: نمیگویم تمام انتظارات تمام بازیکنان و مربیان به صورت صد در صد فراهم شده است اما واقعا کمبودی هم نداشتهایم. این مسئله بیشتر از هر چیز دیگر ما را محکوم به پیروزی میکند چون واقعا در صورت از دست دادن قهرمانی نمیتوانیم هیچ توجیهی داشته باشیم.
نیکخواه بهرامی به حریف مهرام در دیدار نهایی رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور اشاره کرد و یادآور شد: ذوب آهن هم انگیزههای خاص خود را برای این مرحله از بازیها دارد. به هر حال شرایط دو تیم خیلی نزدیک به هم است. هر دو در آستانه مسابقات قهرمانی غرب آسیا هستند. هر دو فینال لیگ 87 را هم برگزار کردند و هر دو تیم مصمم به نتیجهگیریاند.
وی تاکید کرد: البته در این مرحله هیچ یک از اینها تعیین کننده نیست. فاکتور تعیین کننده به هوش بودن برای استفاده از موقعیتهاست. تیمی که بازیکنش در لحظه بهترین تصمیم را بگیرد برنده خواهد بود نه تیمی که پرمهرهتر یا با انگیزهتر باشد. این ویژگی خاص دیدار فینال است.
دیدار نهایی لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور ساعت 16:10 دقیقه روز دوشنبه در سالن ملت اصفهان بین تیم های مهرام و ذوب آهن برگزار خواهد شد.
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