دبیر ستاد بازیهای آسیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: هادی ساعی یک چهره بین المللی است که در رقابتهای تکواندو بسیار مورد توجه مسئولان جهانی و داوران قرار دارد و فردی با نفوذ است.

اصغر رحیمی ادامه داد: حضور هادی ساعی درکنار تیم نوجوانان ایران خیلی مفید خواهد بود چرا که او تجربه فراوانی در رقابتهای جهانی و المپیک کسب کرده و می تواند کمک موثری برای نوجوانان در مواقع باشد.

وی که زمانی مربی تیم نوجوانان بود در مورد تیم های تکواندو نوجوانان اعزامی به رقابتهای جهانی و المپیک گفت: ترکیب هر دو تیم از نوجوانانی تشکیل شده که باید گفت جمعی از بهترینهای ایران هستند که خوب تمرین کرده و آماده اند ولی مشکل بزرگ آنها کم تجربگی است.

ناظر کمیته ملی المپیک در تکواندو ادامه داد: کادر فنی هر دو تیم زحمات فراوانی برای آماده سازی نوجوانان کشیده اند ولی به جرات باید گفت کسب نتیجه در رقابتهای این رده سنی و حتی تکرار عنوان نایب قهرمانی بسیار دشوار است چرا که از یک سوی ترکیب تیم های رقیب شناخته شده نیست و از سوی دیگر اعضای تیم ما تقریبا تجربه برون مرزی نداشته و با انجام این سفر طولانی ممکن است با مشکل مواجه شوند.

رحیمی در پایان گفت: به هر حال اعضای تیم به آمادگی لازم دست پیدا کرده اند وامیدوارم در مدت زمان باقی مانده و با تمریناتی که در محل برگزاری مسابقات انجام می دهند ضمن آشنایی با شرایط زمانی و مکانی مسابقات بتوانند نتایج در خور توجهی کسب کنند.

رقابت‌های تکواندو نوجوانان جهان و انتخابی المپیک از 12 اسفندماه در "تیخوانا" مکزیک آغاز می شود که تیم نوجوانان ایران بامداد پنجشنبه تهران را به قصد حضور در این مسابقات ترک کرده است.