وضعیت اجرای "هفت خوان رستم" مشخص نیست

پری صابری در این باره به خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده قرار بود نمایش "هفت خوان رستم" را اردیبهشتماه سال 89 در تالار وحدت به صحنه ببرم ولی با رفتن آقای کارگر مدیر تالار وحدت وضعیت اجرای نمایش مشخص نیست. مدیریت تالار وحدت اعلام کرده که دیگر این سالن بزرگ میزبان آثار نمایشی نخواهد بود و تنها به اجرای موسیقی اختصاص دارد.
کارگردان نمایشهایی چون "شمس پرنده" و "رند خلوتنشین" تأکید کرد: تالار وحدت در میان کشورهای همسایه ایران از جمله سالنهای مجهز و منحصر به فرد است که برای اجرای اپرا ساخته شده و دارای صحنه متحرک است. همچنین عوامل نور و صحنه تالار نیز افرادی مجرب تشکیل میدهد. حال با این وضعیت حذف اجراهای تئاتری در تالار وحدت که امکانات آن را دارد حرکتی نامناسب است و من دلیل آن را نمیدانم.
صابری با اشاره به پیشنهادات ارائه شده برای اجرای خارج از کشور آثار نمایشی خود خاطرنشان کرد: . پیشنهادات بسیاری برای اجرای آثار نمایشی خود در کشورهای مختلف دارم ولی از آنجا که نمایشهای دارای بازیگران متعدد و امکانات گستردهای است اجراهای بینالمللی نیازمند حمایتهای دولتی مناسب است.
وی افزود: وقتی از فرهنگمان صحبت میکنیم باید اهمیت آن را نیز نشان دهیم. من روی عرفان، داستانهای عاشقانه ،عرفانی و شاهنامه فردوسی کار میکنم .فکر میکنم که این موضوعات سرمایههای اصلی فرهنگی ایران هستند، ولی متأسفانه حمایتهای لازم وجود ندارد. در حال حاضر هم که امکان اجرا در تالار وحدت از من و دیگر گروههای تئاتری گرفته شده است. امیدوارم دلیل حذف اجراهای تئاتری از تالار وحدت مشخص شود و این تصمیمگیری تغییر کند.
چندی پیش اصغر امیرنیا مدیر بنیاد رودکی اعلام کرده که تالار وحدت به اجرای موسیقی اختصاص دارد و دیگر نمیتواند میزبان اجرای گروههای تئاتری باشد. این تصمیم ظاهرا به دلیل تداخلهایی بود که در بسیاری از مواقع بین اجراهای نمایش و کنسرتهای موسیقی پیش میآمد .
علی رفیعی، بهرام بیضایی، پری صابری و هادی مرزبان برخی از آثار موفق نمایشی خود را در تالار وحدت به صحنه بردهاند .
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