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۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۲

با حضور مراجع تقلید؛

مراسم هفتمین روز درگذشت حجت⁯الاسلام فاکر در قم برگزار شد

مراسم هفتمین روز درگذشت حجت⁯الاسلام فاکر در قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: مراسم گرامیداشت هفتمین روز درگذشت حجت⁯الاسلام فاکر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شامگاه یکشنبه در مسجد اعظم قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم حضرات آیات مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، علوی گرگانی، امینی، مومن، طاهری خرم⁯آبادی، شرعی، فاضل لنکرانی، حسینی بوشهری، مقتدایی و برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین و مجلس شورای اسلامی و مردم مشهد و قم حضور داشتند.

حجت⁯الاسلام صالحی خوانساری در این مراسم از مرحوم حجت⁯الاسلام فاکر به عنوان روحانی عالم، فاضل، زبده و پرتلاش یاد کرد و افزود: حجت⁯الاسلام فاکر در طول عمر خود فقط در یک صراط و مسیر مستقیم حرکت می⁯کرد و با وجود اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شکنجه⁯های زیادی را متحمل شد ولی برای به ثمر نشستن انقلاب تلاش⁯های زیادی انجام داد.

وی اضافه کرد: ما مرحوم فاکر را در تمامی عرصه⁯های انقلاب، چه در زمان امام خمینی(ره) و چه در زمان مقام معظم رهبری به یک رنگ دیدیم و آن دفاع از اسلام و ولایت فقیه بود.

حجت⁯الاسلام صالحی خوانساری با اشاره به فعالیت⁯ها و مسئولیت⁯های مختلف حجت⁯الاسلام فاکر، تصریح کرد: حجت⁯الاسلام فاکر به عنوان نماینده زنده، زبده و پرفریاد در مجلس شورای اسلامی، آنچه را که تشخیص می⁯داد بیان می⁯کرد و در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی هیچ باکی نداشت.

وی گفت: ایشان به خاطر بصیرتی که داشت هیچ گاه تردید در خودش راه نداد و قدمی به انحراف بر نداشت.

وی یادآور شد: مرحوم فاکر در دوران انقلاب اسلامی نیز فردی بصیر و کاملا آشنا و آگاه به مسائل انقلاب اسلامی بود.حجت⁯الاسلام محمدرضا فاکر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و عضو مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه 21 بهمن ماه پس از تحمل درد و رنج ناشی بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت و پیکر وی روز جمعه 23 بهمن ماه پس از تشییع در قم، برای خاکسپاری به مشهد منتقل شد.

کد مطلب 1038817

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