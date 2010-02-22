به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم حضرات آیات مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، علوی گرگانی، امینی، مومن، طاهری خرمآبادی، شرعی، فاضل لنکرانی، حسینی بوشهری، مقتدایی و برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین و مجلس شورای اسلامی و مردم مشهد و قم حضور داشتند.
حجتالاسلام صالحی خوانساری در این مراسم از مرحوم حجتالاسلام فاکر به عنوان روحانی عالم، فاضل، زبده و پرتلاش یاد کرد و افزود: حجتالاسلام فاکر در طول عمر خود فقط در یک صراط و مسیر مستقیم حرکت میکرد و با وجود اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شکنجههای زیادی را متحمل شد ولی برای به ثمر نشستن انقلاب تلاشهای زیادی انجام داد.
وی اضافه کرد: ما مرحوم فاکر را در تمامی عرصههای انقلاب، چه در زمان امام خمینی(ره) و چه در زمان مقام معظم رهبری به یک رنگ دیدیم و آن دفاع از اسلام و ولایت فقیه بود.
حجتالاسلام صالحی خوانساری با اشاره به فعالیتها و مسئولیتهای مختلف حجتالاسلام فاکر، تصریح کرد: حجتالاسلام فاکر به عنوان نماینده زنده، زبده و پرفریاد در مجلس شورای اسلامی، آنچه را که تشخیص میداد بیان میکرد و در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی هیچ باکی نداشت.
وی گفت: ایشان به خاطر بصیرتی که داشت هیچ گاه تردید در خودش راه نداد و قدمی به انحراف بر نداشت.
وی یادآور شد: مرحوم فاکر در دوران انقلاب اسلامی نیز فردی بصیر و کاملا آشنا و آگاه به مسائل انقلاب اسلامی بود.حجتالاسلام محمدرضا فاکر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و عضو مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه 21 بهمن ماه پس از تحمل درد و رنج ناشی بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت و پیکر وی روز جمعه 23 بهمن ماه پس از تشییع در قم، برای خاکسپاری به مشهد منتقل شد.
قم - خبرگزاری مهر: مراسم گرامیداشت هفتمین روز درگذشت حجتالاسلام فاکر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شامگاه یکشنبه در مسجد اعظم قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم حضرات آیات مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، علوی گرگانی، امینی، مومن، طاهری خرمآبادی، شرعی، فاضل لنکرانی، حسینی بوشهری، مقتدایی و برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین و مجلس شورای اسلامی و مردم مشهد و قم حضور داشتند.
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