به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم حضرات آیات مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، علوی گرگانی، امینی، مومن، طاهری خرم⁯آبادی، شرعی، فاضل لنکرانی، حسینی بوشهری، مقتدایی و برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین و مجلس شورای اسلامی و مردم مشهد و قم حضور داشتند.



حجت⁯الاسلام صالحی خوانساری در این مراسم از مرحوم حجت⁯الاسلام فاکر به عنوان روحانی عالم، فاضل، زبده و پرتلاش یاد کرد و افزود: حجت⁯الاسلام فاکر در طول عمر خود فقط در یک صراط و مسیر مستقیم حرکت می⁯کرد و با وجود اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شکنجه⁯های زیادی را متحمل شد ولی برای به ثمر نشستن انقلاب تلاش⁯های زیادی انجام داد.



وی اضافه کرد: ما مرحوم فاکر را در تمامی عرصه⁯های انقلاب، چه در زمان امام خمینی(ره) و چه در زمان مقام معظم رهبری به یک رنگ دیدیم و آن دفاع از اسلام و ولایت فقیه بود.



حجت⁯الاسلام صالحی خوانساری با اشاره به فعالیت⁯ها و مسئولیت⁯های مختلف حجت⁯الاسلام فاکر، تصریح کرد: حجت⁯الاسلام فاکر به عنوان نماینده زنده، زبده و پرفریاد در مجلس شورای اسلامی، آنچه را که تشخیص می⁯داد بیان می⁯کرد و در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی هیچ باکی نداشت.



وی گفت: ایشان به خاطر بصیرتی که داشت هیچ گاه تردید در خودش راه نداد و قدمی به انحراف بر نداشت.



وی یادآور شد: مرحوم فاکر در دوران انقلاب اسلامی نیز فردی بصیر و کاملا آشنا و آگاه به مسائل انقلاب اسلامی بود.حجت⁯الاسلام محمدرضا فاکر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و عضو مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه 21 بهمن ماه پس از تحمل درد و رنج ناشی بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت و پیکر وی روز جمعه 23 بهمن ماه پس از تشییع در قم، برای خاکسپاری به مشهد منتقل شد.