به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی امروز در اولین همایش آموزشی شورای اصناف با محوریت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در جزیره کیش گفت: به طور قطع اگر مجموعه صنفی کشور آشنایی درستی از قانون هدفمند کردن یارانه ها نداشته باشد نمی تواند یاری رسان دولت در اجرای این قانون باشد.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: بعد از انقلاب و به خصوص در دوران جنگ دولت به خاطر یاری رساندن اقشار جامعه برای بخشهای تولید، توزیع و کالاهای سوختی یارانه پرداخت کرد اما این یارانه به طور مساوی در کل کشور و جامعه پرداخت شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون که وضعیت اقتصادی مردم به سطح قابل قبولی رسیده است، باید یارانه افرادی که توان مالی بالایی دارند حذف و از سوی دیگر، سیاستی اعمال شود که از اسراف کالاهای یارانه ای جلوگیری به عمل آید.

به اعتقاد فراهانی، ارائه کالاهای یارانه ای به طور قطع قاچاق را در کشور افزایش داده و باید برای آن چاره اندیشی کرد.