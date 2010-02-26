خیابانهای کرمان در تصرف کودکان خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حضور گسترده کودکان خیابانی طی سالهای اخیر در معابر اکثر شهرهای بزرگ کشور به امری عادی تبدیل شده است اما این پدیده از اوایل تابستان سال جاری با ورود کودکان افغانی به معابر شهری کرمان، رنگ جدیدی در کرمان به خود گرفت و به رغم وعده مسئولان در خصوص رفع این مشکل که چهره شهر کرمان را دگرگون کرده است اقدام تاثیرگذاری در این خصوص انجام نشده است.

نکته قابل توجه در این خصوص حضور چشمگیر کودکان افاغنه در بین کودکان خیابانی کرمان در قالب فروش دستمال کاغذی، شیشه پاک کن، تکدی گری و فروش اقلام مختلف کالاهای خوراکی است به طوریکه به یکی از آزاردهنده ترین مشکلات برای شهروندان کرمانی به خصوص در چهارراه های پر ترافیک شهر تبدیل شده است.

در کنار این مسئله حضور گسترده متکدیان در پمپ بنزینها نیز در ماه اخیر تشدید شده است که نیاز به پیگیری جدی دستگاه های مربوطه به خصوص بهزیستی استان دارد.

در ابتدای حضور گسترده کودکان خیابانی افغانی در معابر شهری کرمان این مشکل توسط مسئولان به شروع فصل تابستان و تعطیلی مدارس ربط داده شد، اما به خوبی در همان زمان نیز این مسئله مشهود بود که این کودکان اکثرا اتباع ایرانی نیستند و در سایه فعالیت این کودکان افغانی، خدمات دهی و ساماندهی کودکان ایرانی که بر خدمات دهی بر اتباع بیگانه ای که عمدتا نیز غیر مجاز وارد کشور شده اند ارجحیت دارند نیز مغفول مانده است.

سودجویان، پشت پرده حضور کودکان افغانی در خیابانها هستند

پس از مدتی، حضور سازماندهی شده کودکان افغانی در چهارراه ها حتی برای مسئولان شهر کرمان نیز واضح شد به طوریکه فرماندار کرمان در این خصوص هشدار داد و خواستار برخورد با این پدیده و شناسایی عوامل سودجو شد، هرچند که در مقطعی شاهد کاهش کودکان در خیابانها بودیم اما با نزدیک شدن به ایام نوروز این پدیده، بار دیگر درحال نمایان شدن است و مسئولان باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

استان کرمان در ابعاد مختلف هزینه های زیادی در خصوص تبعات اجتماعی حضور افاغنه در کشور متحمل شده است که می توان به افزایش نرخ بیکاری، تاثیر در امنیت استان، استفاده از یارانه اختصاصی به شهروندان ایرانی توسط اتباع افغانی، حضور دسته جمعی افاغنه در منازل مسکونی و تغییر بافت جمعیتی اشاره کرد که مشکل کودکان کار افغانی نیز اخیرا به آن افزوده شده است.

شهروندان کرمانی باید هزینه حضور افاغنه را بپردازند

یکی از شهروندان کرمانی در این خصوص به خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: حضور گسترده افاغنه در کرمان قابل توجیه نیست و باید هر چه زودتر فکری به حال ساماندهی افاغنه انجام شود، هر چند که مردم مهمان دوست کرمان در دوران جنگ داخلی افغانستان به خوبی از افاغنه در استان پذیرایی کردند اما هم اکنون حضور گسترده این افراد در متن جامعه مشکلات اجتماعی زیادی را به همراه آورده است که در نهایت مردم استانهایی که افاغنه در آنها حضور گسترده دارند به خصوص کرمان باید هزینه این مسئله را بپردازند.

وی افزود: در صورت ساماندهی افاغنه می توانیم از حضور آنها در برخی مشاغل استفاده کنیم اما نباید بگذاریم این حضور بدون ساماندهی باشد چون بسیاری از این افراد بدون مجوز وارد کشور می شوند و در مواردی نیز افراد دارای مجوز نیز بدون اجازه کار به کارهایی می پردازند که در نهایت نقدینگی داخل کشور را خارج می کنند و موجب بیکاری بسیاری از جوانان ایرانی می شوند که این مسئله به خوبی در ایستگاه های کار کارگران کرمان قابل مشاهده است.

وی گفت: در بسیاری از کشورها در صورتیکه یک نفر به طور غیر مجاز وارد کشورشان شود مجازاتهای سنگینی در نظر می گیرند که نمونه آن در کشورهای همسایه نیز وجود دارد اما ورود اتباع غیرمجاز و دستگیری و ترد آنها و بازگشت مجدد افاغنه، به امری عادی تبدیل شده است و در ماه های اخیر حتی کودکان افغانی نیز در معابر شهری کرمان درحال تکدیگری و یا فروش کالاهایی هستند که هیچ گونه کیفیتی ندارند و چهره شهر را نیز مخدوش می کنند.

گسترش حضور کودکان افغانی در معابر شهری

یکی دیگر از شهروندان کرمان ساکن شهرک مطهری گفت: شهرک مطهری از شهرک های اقماری کرمان می باشد که حجم بالایی ساخت و ساز در این شهرک درحال انجام است و همین مسئله موجب شده است افاغنه در این شهرکها حضور بیشتری داشته باشند.

وی افزود: در روزهای ابتدایی حضور کودکان افغانی درمعابر شهری کرمان بیشتر در چهارراه های اصلی شهر حضور داشتند اما در روزهای اخیر کودکان افاغنه در تمام چهارراههای شهر حتی در چهار راه نیکزاد که یکی از مبادی ورودی شهرک می باشد نیز حضور دارند.

حضور کودکان افغانی در آستانه ایام نوروز چهره شهر را مخدوش کرده است

یک زن کرمانی در این خصوص گفت: طی روزهای آینده مسافرتهای نوروزی به شهر کرمان آغاز می شود و وجود کودکان افغانی در شهر چهره اجتماعی شهر را تحت تاثر قرار می دهد.

وی عنوان کرد: نباید به این افراد سودجو اجازه داد تنها برای سودجویی چهره جامعه را تحت تاثیر قرار دهند چون حضور این افراد در سطح جامعه موجب می شود حتی بافت اجتماعی نیز تحت تاثیر قرار گیرند و امنیت جامعه تحت تاثیر حضور این افراد قرار گیرد.

وی از مردم خواست از کمک به این افراد خوداری کنند و نگذارند سود جویان از حضور افاغنه استفاده کنند.

این بانوی ساکن شهر کرمان خاطرنشان کرد: وجود این کودکان با پوشش ایرانی موجب می شوند حتی نتوانیم افراد نیازمند واقعی بشناسیم و کمک کنیم.

با ادامه پدیده کودکان دستمال کاغذی فروش در کرمان و در پی اعلام نارضایتی معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان و فرماندار کرمان، جلسه ساماندهی متکدیان برای تسریع در عملیاتی شدن مصوبه هیئت وزیران در خصوص جمع آوری متکدیان در محل فرمانداری کرمان تشکیل شد.

نارضایتی رئیس شورای تامین از حضور کودکان خیابانی در کرمان

در این جلسه کارگروهی متشکل از دستگاه های مرتبط از جمله شهرداری، دادگستری، اداره کار، اتباع بیگانه، کمیته امداد، بهداشت و نیروی انتظامی و در نهایت بهزیستی در کرمان تشکیل شد و مقرر شد این کارگروه تا پایان رفع این مشکل به صورت جدی پیگیر جمع آوری کودکان کار به خصوص کودکان افغانی باشد.

فرماندار کرمان در این نشست ضمن اشاره به اجرایی نشدن صحیح مصوبه هیئت وزیران در این خصوص گفت: کارهای انجام شده در شهرستان محسوس نیست و به عنوان رئیس شورای تامین شهرستان عدم رضایت خود را از اجرای این طرح اعلام می کنم.

علی انجم شعاع افزود: اگر کمبود بودجه در این خصوص مشکل اصلی است باید هر چه زودتر اقدام لازم در خصوص تامین بودجه انجام شود که هر روز بیشتر شاهد افزایش این ناهنجاری و معضل اجتماعی نباشیم.

وی تاکید کرد: برای تسریع در اجرای مصوبه ابلاغی از سوی هیئت وزیران در خصوص، اردوگاه محل نگهداری اتباع بیگانه و متکدیان فرمانداری در اختیار بهزیستی قرار می گیرد که هر چه زودتر این مشکل در کرمان پایان یابد.

به هر حال سالهاست که به طور خفیف و ماه هاست که به طور جدی کرمان با مشکل متکدیان افاغنه مواجه بوده است و بهتر است یک بار برای همیشه با عزم جدی مسئولان استانی و کشوری این مشکل که با گذر زمان به بحران تبدیل خواهد شد، برطرف شود.