تعویق مجدد انتخابات اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ

رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعویق برگزاری انتخابات این اتحادیه گفت: متاسفانه به جز چند تن از اعضای هیئت مدیره فعلی تنها یکی دو نفر برای رقابت در انتخابات آینده ثبت نام کردند و با توجه به اینکه مجمع عمومی تنها با حضور بیش از نیمی از اعضاء برای برپایی انتخابات رسمیت پیدا می‌کند این انتخابات در موعد مقرر برگزار نشد.

وی درباره زمان مجدد برگزاری انتخابات گفت: سعی ما بر این است که پیش از پایان سال جاری انتخابات را برگزار کنیم که البته با توجه به فشار کاری روی اعضای در روزها و شبهای منتهی به عید نوروز این انتظار کمی دور از دسترس است و همین احتمال برگزاری انتخابات در اوایل سال آینده را تقویت می‌کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران همچنین با اعلام انصراف خود از حضور در انتخابات اتحادیه در دور بعد اضافه کرد: با توجه به پتانسل جوانان ما در صادرات محصولات چاپی، باید زمینه را برای حضور آنها در انتخابات و رأس هرم اتحادیه صادرکننددگان چاپ فراهم کرد. لذا بنده قصد نامزد شدن در این انتخابات را ندارم و نمی‌خواهم در اینجا امپراطوری تشکیل دهم.

دومین دوره انتخابات هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ قرار بود 7 بهمن ماه امسال برگزار شود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن کاندیداها انتخابات به تعویق افتاد. وزارت بازرگانی با تمدید مهلت ثبت نام در حدود یکماه موافقت کرد با این حال در فاصله مذکور نیز مقدمات برپایی انتخابات در اوایل اسفند فراهم نشد.

اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ سال 1385 با هدف ساماندهی صادرات محصولات این صنعت و استفاده از دستاوردهای جهانی و در جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صادرات راه‌اندازی شد. این اتحادیه در حال حاضر حدود 60 عضو دارد و عباس توکلی، علی مغانی، غلامرضا شجاع، سیداحمد اشرف آل‌طه، عباس ابوالفتحیان، بابک عابدینی، رضا رضایی و حسن‌ قنبرزاده عضو هیئت مدیره آن هستند.