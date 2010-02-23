از ماجرای مدارک استقلال تا نایب قهرمانی سپاهان/ کابوسی به نام ریوالدو

به گزارش خبرنگار مهر، در 3 دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا اتفاقات جالب توجهی برای فوتبال باشگاهی ایران رخ داده است که نایب قهرمانی سپاهان در پنجمین دوره این مسابقات و حذف استقلال به خاطر ارسال دیرتر از موعد مقرر اسامی بازیکنانش، بخشی از این اتفاقات است. استقلالی ها با دیر ارسال کردن مدارکشان تا مدتها سوژه اول رسانه های ورزشی بودند.

همچنین به غیر سپاهان، تیم‌های سایپا و پرسپولیس هم توانستند به ترتیب در ششمین و هفتمین دوره این مسابقات جواز حضور در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورند اما هر دوی این تیم‌ها توسط تیم بینیادکار ازبکستان و روی درخشش ریوالدوستاره برزیلی آنها، حذف شدند تا فوتبال باشگاهی ایران پشت سد بزرگی به عنوان بنیادکار از کسب عناوین آسیایی محروم شود.

نتایج نمایندگان ایران در 3 دوره پایانی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

پنجمین دوره لیگ قهرمانان آسیا 2007- افتخارآفرینی زردپوشان در آسیا

استقلال به عنوان قهرمان لیگ برتر و سپاهان به عنوان قهرمان جام حدفی نمایندگان ایران در پنجمین دوره لیگ قهرمانان آسیا بودند که تیم استقلال با توجه به ضعف مدیریت و کادرفنی با ارسال خارج از زمان قانونی اسامی بازیکنانش به مسئولان برگزاری این رقابت‌ها و AFC از گردونه این مسابقات کنار رفت.

براین اساس با حذف استقلال از لیگ قهرمانان آسیا وظیفه سنگینی بر دوش تیم سپاهان قرار گرفت. آنها تنها نماینده ایران در پنجمین دوره مسابقات آسیایی بودند و باید از اعتبار فوتبال کشورمان دراین مسابقات دفاع می کردند.

مرحله مقدماتی:

گروه D:

* سپاهان اصفهان 2 - الاتحاد سوریه یک

گل‌ها: سیدمهدی سیدصالحی(20 و 30) برای سپاهان - اناس ساری(13) برای الاتحاد

* الشباب عربستان صفر – سپاهان ایران یک

گل: سیدمهدی سیدصالحی(83) برای الشباب

* العین امارات 3 - سپاهان اصفهان 2

گل‌ها: وهیبی(6)، فائز(44) و اونگ فاینگ(85) برای العین - سیدمهدی سیدصالحی(9) و عمادرضا(62) برای سپاهان

* سپاهان اصفهان یک – العین امارات یک

گل‌ها: حسین پاپی(49) برای سپاهان – هوار ملامحمد(86) العین امارات

* الاتحاد سوریه صفر - سپاهان اصفهان 5

محمد نوری(40 و 55)، عماد رضا(70 و 90) و ابوالهیل(10) برای سپاهان

* سپاهان اصفهان یک – الشباب عربستان صفر

گل: حسن ماز (33 – گل به خودی)‌ برای سپاهان

جدول رده بندی گروه D:

1- سپاهان اصفهان 13 امتیاز

2- الشباب عربستان 10 امتیاز

3- العین امارات 6 امتیاز

4- الاتحاد سوریه 3 امتیاز

تیم سپاهان به عنوان تیم نخست گروه به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد

مرحله یک چهارم نهایی:

* سپاهان اصفهان صفر - کاوازاکی فرونتال ژاپن صفر

* کاوازاکی فرونتال ژاپن صفر - سپاهان اصفهان صفر

تیم سپاهان در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر4 میزبان حریف خود را شکست داد و به عنوان نخستین تیم ایرانی راهی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد

مرحله نیمه نهایی:

* سپاهان اصفهان 3 - الوحده امارات یک

گل‌ها: محمود کریمی(11 و 60) و نویدکیا(84-پنالتی) برای سپاهان - سعید محمد (50) برای الوحده

* الوحده امارات صفر - سپاهان اصفهان صفر

تیم سپاهان با برتری در مجموع دو دیدار رفت و برگشت راهی دیدار نهایی لیگ قهرمانان شد تا افتخار جدیدی را برای فوتبال باشگاهی ایران در آسیا رقم بزند. البته با توجه به صعود اوراواردز ژاپن میزبان مسابقات جام باشگاه‌های جهان به فینال این رقابت‌ها، سپاهان به افتخار دیگر دست یافت و اتوماتیک وار جواز حضور در این مسابقات معتبر جام باشگاه‌های جهان را بدست آورد.

دیدار نهایی:

* سپاهان ایران یک - اوراواردز ژاپن یک

گل‌ها: محمود کریمی(47) برای سپاهان - پونته(45) برای اوراواردز

* اوراواردز ژاپن 2 – سپاهان ایران صفر

گل‌ها: ناگای(22) و یوکی آبه(71) برای اوراواردز

ششمین دوره لیگ قهرمانان آسیا 2008- حذف ایرانی‌ها توسط ازبک‌ها

تیم فوتبال سایپا کرج قهرمان لیگ برتر و سپاهان اصفهان به عنوان قهرمان جام حذفی و مدافع عنوان نایب قهرمانی آسیا نمایندگان ایران در ششمین دوره لیگ قهرمانان آسیا بودند.

گروه A:

* سپاهان اصفهان صفر - الاتحاد سوریه 2

گل‌ها: خاویر گومز(21) و عبدالفاتح آل آقا(87) برای الاتحاد

* کوروچی ازبکستان 2 - سپاهان اصفهان صفر

گل‌ها: اولوبک باکائف(60) و تیمور کاپادزه(80) برای کوروچی

* سپاهان اصفهان 2 - الاتحاد عربستان یک

گل‌ها: سیدمحمد سیدصالحی(59) و هادی عقیلی(71) برای سپاهان – طلال المشعل(89) برای الاتحاد

* سپاهان اصفهان صفر - الاتحاد عربستان یک

گل: عماد رضا(79) برای سپاهان

* الاتحاد سوریه 2 - سپاهان اصفهان یک

گل‌ها: جاناتان لائورنس(61) و جسوس گومز(64)‌ برای الاتحاد – هادی عقیلی(48) برای سپاهان

* سپاهان اصفهان یک - کوروچی ازبکستان یک

گل‌ها: حجت زادمحمود(3) برای سپاهان – گوجگولی گوچگولیف(71) برای کوروچی

جدول رده‌بندی گروه A:

1- کوروچی ازبکستان 13 امتیاز

2- الاتحاد عربستان 9 امتیاز

3- سپاهان اصفهان 7 امتیاز

4- الاتحاد سوریه 6 امتیاز

تیم کوروچی به عنوان تیم نخست گروه به مرحله بعد صعود کرد و سپاهان نایب قهرمان فصل گذشته به راحتی حذف شد.

گروه B:

* الکویت کویت یک - سایپا کرج یک

گل‌ها: خالد العزمی(45) برای الکویت کویت – میلاد زنیدپور(66) برای سایپا

* سایپا کرج 2 - الوصل امارات صفر

گل‌ها: عیسی ترائوره(1+45) و کریم انصاریفرد(57) برای سایپا

* نیروی هوایی عراق صفر - سایپا کرج یک

گل‌: امیر وزیری(1+45) برای سایپا

* نیروی هوایی عراق یک – سایپا کرج یک

گل‌ها: احمد انوری(71)‌برای نیروی هوایی عراق - کیانوش رحمتی(63- پنالتی) برای سایپا

* سایپا کرج یک - الکویت کویت صفر

گل‌: کیانوش رحمتی(24) برای سایپا

* الوصل امارات یک - سایپا کرج یک

گل‌ها: اندی دیاز(90)‌برای الوصل - عیسی ترائوره(36) برای سایپا

جدول گروه B:

1- سایپا کرج 12 امتیاز

2- نیروی هوایی عراق 8 امتیاز

3- الوصل امارات 7 امتیاز

4- الکویت کویت 5 امتیاز

تیم سایپا به عنوان تیم نخست گروه به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد

مرحله یک چهارم نهایی:

* سایپا کرج 2 – بنیادکار(کوروچی) ازبکستان 2

گل‌ها: ایمان رزاقی راد(18) و کیانوش رحمتی(39) برای سایپا – ویلانووا(10) و ریوالدو(19) برای کوروچی

* بنیادکار(کوروچی) ازبکستان 5 - سایپا کرج یک

گل‌ها: ویلانووا(9، 18-پنالتی و 52)، ریوالدو(45-پنالتی) و لوئیزائو(68) برای کوروچی - صابر میرقربانی(48) برای سایپا

هفتمین دوره لیگ قهرمانان آسیا 2009- صعود ناکام پرسپولیس، حذف زودهنگام 3 مدعی

با تغییرات صورت گرفته در نحوه برگزاری لیگ قهرمانان آسیا، مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا به کشورهای ایران، کره جنوبی، ژاپن، عربستان و چین که حد نصاب لازم استانداردهای AFC را کسب کرده بودند، 4 سهیمه حضور در هشتمین دوره این مسابقات را اعطا کرد.

همچنین امارات 3 سهمیه حضور در مرحله گروهی و یک سهمیه حضور در پلی آف، استرالیا، قطر و ازبکستان 2 سهمیه، اندونزی یک سهمیه حضور در مرحله گروهی و یک سهمیه حضور در پلی آف و سنگاپور، تایلند و هند یک سهمیه حضور در پلی آف را کسب کردند.

بر این اساس و طبق سهمیه بندی جدید، پس از برگزاری مسابقات پلی آف، 32 تیم حاضر در این مسابقات در 8 گروه 4 تیمی مسابقات مقدماتی را انجام داده و 2 تیم برتر هر گروه راهی مسابقات مرحله یک هشتم نهایی می شدند که دیدارهای این مرحله هم به صورت تک حذفی برگزار شده و 8 تیم برتر به مرحله یک چهارم نهایی صعود می کردند.

در این دوره از مسابقات، قهرمان دوره گذشته هم باید در دیدارهای مرحله گروهی حضور یافت و از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها بصورت رفت و برگشت پیگیری شد.

پرسپولیس، سپاهان اصفهان و صبای قم به عنوان 3 تیم اول تا سوم لیگ و استقلال به عنوان قهرمان جام حذفی نمایندگان فوتبال ایران در آن مسابقات بودند که نتایج آنها در هفتمین دوره لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* الهلال عربستان یک – صبای قم یک

گل‌ها: اوسام هاساوی(33) برای الهلال - حمید فرزانه(14) برای صبای قم

* صبای ایران صفر - الاهلی امارات صفر

* صبای ایران صفر- پاختاکور ازبکستان 2

گل‌ها: زین الدین تاجییف (57) و فرهاد تاجییف (64) برای پاختاکور

* پاختاکور ازبکستان 2 - صبای ایران یک

گل‌ها: عادل احمدوف (36 - پنالتی) و استانیسلاو آندریف (48) برای پاختاکور ازبکستان و محمد نوری (5) برای صبای ایران

* صبای ایران صفر - الهلال عربستان یک

گل: طارق التائب (42) برای الهلال

* الاهلی امارات 3 - صبای ایران 5

گل‌ها: سالم خمیس (31 - پنالتی)، صلاح عباس (45 - پنالتی) و میلاد میداودی (66) برای الاهلی و فریدون فضلی (68)، شاهین شفیعی (74)، محمد نوری (75)، محسن یوسفی (82) و محمد همرنگ (87) برای صبای ایران

جدول رده بندی گروه A:

1- الهلال عربستان 14 امتیاز

2- پاختاکور ازبکستان 13 امتیاز

3- صبای ایران 5 امتیاز

4- الاهلی امارات یک امتیاز

تیم‌های الهلال عربستان و پاختاکور ازبکستان به عنوان تیم‌های برتر گروه به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند و صبا حذف شد.

گروه B: (الشارجه امارات در پایان هفته چهارم از حضور در ادامه مسابقات انصراف داد)

* پرسپولیس تهران 3 – الشارجه امارات یک(نتیجه این دیدار در جدول رده بندی گروه منظور نشد)

گل‌ها: علی کریمی(27)، علیرضا نیکبخت(31) و هادی نوروزی(34) برای پرسپولیس - سالم سیف(53)‌برای الشارجه

* الشباب عربستان صفر - پرسپولیس تهران صفر

* پرسپولیس تهران 3 - الغرافه قطر یک

گل‌ها: مازیار زارع(36-پنالتی)، ابراهیم توره(1+45) و علیرضا نیکبخت(47) برای پرسپولیس و فرنادندو لوسیو(68) برای الغرافه

* الغرافه قطر 5 - پرسپولیس تهران یک

گل‌ها: کلمرسون (42، 2+45 و 81)، فرناندائو(7) و نشات اکرم(70) برای الغرافه قطر - علی کریمی(76) برای پرسپولیس

* پرسپولیس تهران یک - الشباب عربستان صفر

گل: محسن خلیلی (47) برای پرسپولیس

جدول رده بندی گروه B:

1- پرسپولیس تهران 7 امتیاز(تفاضل 1-)

2- الشباب عربستان 7 امتیاز(تفاضل 2+)

3- الغرافه قطر 3 امتیاز

4- الشارجه امارات(امتیازات این تیم به دلیل انصراف از مسابقات حذف شد)

تیم‌های پرسپولیس تهران و الشباب عربستان به عنوان تیم‌های برتر گروه به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند.

مرحله یک هشتم نهایی:

* پرسپولیس صفر - بنیادکار ازبکستان یک

گل: ریوالدو(41-پنالتی) برای بنیادکار

تیم‌ بنیادکار به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد و پرسپولیس حذف شد.

گروه C:

* الاتحاد عربستان 2 - استقلال تهران یک

گل‌ها: عماد متعب(87) و حشام ابوکرانه(3+90) برای الشباب - آرش برهانی(79) برای استقلال

* استقلال تهران یک - الجزیره امارات یک

گل‌ها: حسین کاظمی(45) برای استقلال ایران و فرناندو بایانو(9) برای الجزیره امارات

* ام صلال قطر یک - استقلال تهران صفر

* استقلال تهران یک - ام صلال قطر یک

گل‌ها: آرش برهانی(44) برای استقلال و سعود غانم(70) برای ام صلال

* استقلال تهران یک - الاتحاد عربستان یک

گل‌ها: علی علیزاده(89) برای استقلال ایران و هشام ابوشروان(80) برای الاتحاد عربستان

* الجزیره امارات 2- استقلال تهران 2

گل‌ها: عمران الجسمی(49) و رضا عبدالهادی(70) برای الجزیره و علی علیزاده(79) و هادی شکوری(84) برای استقلال

جدول رده بندی گروه C:

1- الاتحاد عربستان 12 امتیاز

2- ام صلال قطر 8 امتیاز

3- الجزیره امارات 5 امتیاز

4- استقلال ایران 4 امتیاز

تیم‌های الاتحاد عربستان و ام صلال قطر به عنوان تیم‌های برتر گروه به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند و استقلال حذف شد

گروه D:

* سپاهان اصفهان 2 - الشباب امارات صفر

گل‌ها: مهدی جعفرپور (2) و آرماندو دسا (3+90) برای سپاهان

* الاتفاق عربستان 2 - سپاهان اصفهان یک

گل‌ها: عبدالرحمان القحطانی(64) و حمد الحمد (86) برای الاتفاق - رسول خطیبی (2+45) برای سپاهان

* بنیادکار ازبکستان 2 - سپاهان اصفهان 2

گل‌ها: شوکت سالوموف(27) و بختیار آشورماتوف(74) برای بنیادکار و هادی عقیلی(45) و عماد محمدرضا(60) برای سپاهان

* سپاهان اصفهان صفر - بنیادکار ازبکستان یک

گل: تیمور کاپادزه (19)

* الشباب امارات 2 - سپاهان اصفهان یک

گل‌ها: موسی وینجوسی مگونی (2) و سالم سعد مبارک (51) برای الشباب امارات و عماد محمدرضا (71) برای سپاهان

* سپاهان اصفهان 3 - الاتفاق عربستان صفر

گل‌ها: حسین پاپی (2)، هادی اصغری (51) و حمید عزیززاده (81) برای سپاهان