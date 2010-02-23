فرآیند انتخاب و نامزهای احتمالی پاپی تبیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی،آنورا جورج نویسنده کتاب "پاپ بعدی" درباره فرآیند انتخاب پاپ نوشته است و اینکه براساس تحقیقات و استدلالهای وی پاپ بعدی باید چه ویژگی هایی داشته باشد. وی در 15 ماه گذشته تمام وقت خود را به نوشتن این کتاب گذرانده و 10 ماه از این مدت را به شدت روی تحقیقات خود متمرکز شده است.

جورج در این رابطه گفت: این کتاب درباره پاپ بعدی است و با هدف راهنمایی برای انتخاب پاپ بعدی منتشر شده است.

علاقه وی به نوشتن این کتاب از زمانی آغاز شد که مطالعه هنر را شروع کرده بود. وی دوره های مختلف هنری را به ویژه رنسانس بررسی می کرد و روی هنرمندانی چون میکل آنژ و لئوناردو داوینچی متمرکز شده بود.

وی در این رابطه گفت: نمی توان این دوره از هنر را بدون توجه به پاپها مورد بررسی قرار داد.

نویسنده در ابتدای این کتاب فهرستی از واژگانی ارائه داده که در طول کتاب از آنها استفاده است است. این کتاب با مقدمه ای درباره رقبای احتمالی انتخاب پاپ بعدی آغاز شده است چرا که احتمال انتخاب آنها زیاد است. پس از آن نویسنده جزئیاتی درباره چشم انداز تاریخی و ویژگی های خاص، قانون پاپی، کاردینالهای کاتولیک و کالج کاردینالها، فرآیند رأی گیری و در نهایت انتخاب نام برای پاپ ارائه کرده است.

جورج گفت: انتخاب پاپ فرآیند جالبی است که بدون انتخاب نامزدی، تشکیل ستاد انتخاباتی و انتشار بیانیه های عمومی صورت می گیرد، به رغم اینکه فرآیند انتخابات آن دموکراتیک توصیف شده اما رأی گیری مخفیانه و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود.

وی افزود: گروهی 120 نفره در این رأی گیری شرکت می کنند، طی زمان قوانین این انتخابات تغییر کرده و اکنون تنها کاردینالهایی واجد شرایط رأی گیری هستند که سن آنها کمتر از 80 سال باشند.

نخستین کتاب این نویسنده درباره تاریخ نامهای پاپی بود که در ژوئیه 2008 با عنوان " پاپ و داستان نامهای آنها" منتشر شد. این کتاب بر تاریخ نامهای پاپی و معنای آن تمرکز کرده است.

آنورا جورج نویسنده سریلانکایی این کتاب گفت: در طول تاریخ 266 پاپ با 81 نام رهبر کاتولیکها را برعهده داشته اند اما تا کنون تحقیقی درباره این نامها و معنای آنها صورت نگرفته بود.