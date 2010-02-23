مردم پتکنان پول دادند اما آب آشامیدنی ندارند

کرامت خادمی درگفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: با وجود دوندگیها و پیگیریهای مکرر در چندین سال گذشته آب و فاضلاب روستایی استان هنوز آب شرب روستا را تامین نکرده است در صورتی که پول آن را از مردم دریافت کرده است.

عضو شورای روستای پتکنان توابع فین استان هرمزگان ادامه داد: آب مصرفی مردم این روستا از طریق تانکر‌ تامین می‌شود که با توجه به جمعیت بالای این روستا این گونه آبرسانی جوابگو نیست.

وی با اشاره به خرابی جاده‌های این روستا نیز گفت: 30 سال متوالی پیگیر آسفالت شدن راه روستایی این منطقه هستیم که متاسفانه مسئولین با توجه به دریافت هزینه آسفالت استان از وزارت خانه هنوز اقدامی انجام نداده‌اند.

خادمی یادآور شد: پروژه نهضت آسفالت باید در سال گذشته انجام می‌شد که از قرار معلوم تنها تعدادی از روستا‌ها و شهرستان‌ها شامل این طرح شده و از این بودجه که برای کل استان بوده برخوردار شدند.

