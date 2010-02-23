علی پویان در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "مرده‌های بی‌کفن و دفن" نوشته ژان پل‌ سارتر است که توسط خانم آذر صدیقی ترجمه شده و به طور قطع در بازنویسی بنده برای اجرا تغییراتی اساسی پیدا می‌کند. طبق صحبتهایی که با مدیر مجموعه تئاتر شهر داشتیم قرار است این نمایش را خردادماه سال آینده در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببریم. تمرینات نمایش را از ماه جاری شروع می‌کنیم ولی تمرینات جدی گروه از فروردین‌ماه سال 89 شروع می‌شود.



وی که انگیزه خود را در اجرای این نمایشنامه پیام انسانی آن ذکر کرد درباره گروه بازیگری نمایش "مرده‌های بی‌کفن و دفن" افزود: گلچهره‌ سجادیه، بیژن امکانیان، رضا رویگری، اردلان شجاع‌کاوه، امین زندگانی، رحیم نوروزی، شهرام عبدلی، نعمت اسدالهی، سامان دارابی، علی گوهری، رضا اخی،پردیس افکاری، زری اماد، خاطره حاتمی اهورا اخی و کیاندخت کیانفر بازیگران این نمایش هستند.



پویان درباره تغییرات مدنظر نسبت به متن اصلی توضیح داد: در متن سارتر تنها یک شخصیت زن به نام لوسی وجود دارد که من سه شخصیت مرد نمایش را به زن تبدیل کردم. همچنین شخصیت پیانیستی را به متن اضافه کردم که در کل پیامهای کارگردان از زبان او بیان می‌شوند.



حسین سلیمی: مشاور فرهنگی، رضا شاپورزاده: طراح صحنه، امیر مولوی، سهیلا تیلابی، آرمین یاری و صالح موسوی: گروه کارگردانی، سعید ذهنی: آهنگساز، رویا مظفری: طراح لباس، بهزاد غریب‌پور: طراح پوستر، اختر تاجیک و نادر بهرامی عکاس، گیتا بهادری مسئول سایت نمایش و محمد بهرامی: مسئول روابط عمومی و بین‌المللی نمایش "مرده‌های بی‌کفن و دفن" هستند.



نمایش "مرده‌های بی‌کفن و دفن" با مدت زمان 100 دقیقه داستان دستگیری و محاکمه اعضای یک نهضت مقاومت مردمی در جنگ جهانی دوم است که در مخفیگاهشان محاکمه می‌شوند. حمید سمندریان حدود 30 سال پیش نمایش "مرده‌های بی‌کفن و دفن" را به صحنه برد.



علی پویان سال 87 نمایش "رودکی، جادوگر واژگان سبز" را در تالار وحدت اجرا کرد.

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