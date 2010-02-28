تبدیل 20 درصد تحقیقات دانشگاه تبریز به طرحهای صنعتی

علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مقالات علمی پژوهشی دانشگاه تبریز در ISI گفت: سالانه 320 تا 350 مقاله تحقیقاتی از دانشگاه تبریز در ISI منتشر می شود اما طی 9 ماه سال جاری 439 مقاله تحقیقاتی از محققان این دانشگاه در ISI به چاپ رسیده است که از این تعداد 27 مقاله غیرنمایه دار و 158 مقاله علمی پژوهشی بوده است.

وی بیان کرد: عموما سالیانه 10 تا 20 درصد مقالات انتشار یافته در ISI به طرحهای صنعتی تبدیل می شوند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تبریز در مورد اعزام اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز به فرصتهای مطالعاتی گفت: همه ساله از هر یک از گروه های فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و دامپزشکی یک نفر یعنی به طور کل چهار نفر برای ادامه تحصیل به خارج از کشور اعزام می شود.

رستمی با بیان اینکه طی بخشنامه وزارت علوم این عدد ممکن است به 6 نفر ارتقا پیدا کند، افزود: دانشجویانی که از طریق بورسیه برای دوره دکتری به خارج از کشور اعزام می شوند به مدت 6 ماه تحت حمایت وزارت علوم قرار دارند که دانشگاه تبریز سالانه 15 تا 20 نفر از دانشجویان دوره دکتری را به خارج از کشور اعزام می کند.

وی ادامه داد: امسال 5 نفر از دانشجویان دکتری که شامل بورسیه وزارت علوم نبودند نیز با استفاده از حمایتهای دانشگاه تبریز به خارج از کشور اعزام شدند.