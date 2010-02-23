سمواتی دراین‌ باره به خبرنگار مهر گفت: برای دریافت پروانه نمایش "باغ قرمز" اقدام شده است که امیدوارم به زودی آن را دریافت کنیم. پخش این فیلم نیز برعهده سبحان گستر است وبا هماهنگی این مؤسسه قصد داریم تابستان 89 "باغ قرمز"را اکران کنیم.

وی ادامه داد: نسخه نمایش‌داده شده در جشنواره بیست وهشتم فیلم فجر مشکلاتی در زمینه سینک نبودن صداها داشت وهمین موضوع باعث دیررسیدن فیلم به جشنواره شد . خوشبختانه این مشکلات رفع شده‌است و"باغ قرمز" با کیفیت صدا وتصویر مناسب به نمایش درمی‌آید.

امین تارخ، شقایق فراهانی، لیلا اوتادی، مرتضی ضرابی، رامین راستاد، نیکی نصیریان و فریدالدین بازیگران فیلم سینمایی "باغ قرمز هستند. این فیلم روابط انسانی میان داود و مهناز از جنوبی‌ترین نقطه شهر و روابط انسانی دکتر و همسرش از شمالی‌ترین نقطه شهررا روایت می‌‌کند.

عوامل فیلم سینمایی "باغ قرمز" عبارتند از نویسنده: پریچهره سهیلی، مدیر فیلمبرداری: غلامرضا آزادی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: محمد موفق، صدابردار: سعید احمدی، طراح صحنه و لباس: سید احمد ساکت، طراح چهره پردازی: مرتضی ضرابی، تدوین: رضا فرساد، عکاس: امیر عابدی، مدیر روابط عمومی: مسعود نجفی.

امیر سمواتی تهیه‌کنندگی فیلم‌های سینمایی "نجوا"، "نفس عمیق"، "کافه ترانزیت" و "مردی که گیلاس هایش را خورد" را برعهده داشته است.

