ترانزیت کالاهای غیرنفتی از بنادر 8 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در 10 ماهه ابتدای سالجاری به بیش از 107 میلیون و 494 هزار تن رسید، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل بیش از 92 میلیون و 991 هزار تن بود.

برهمین اساس، مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر کشور در10 ماهه ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 15.60 درصد افزایش یافت.

در همین حال، از مجموعه تخلیه و بارگیری کالا در بنادر تا پایان دی ماه امسال، بیش از 70 میلیون و 143 هزار تن به کالاهای غیر نفتی مربوط می شود.

همچنین حجم کل تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر کشور با 17.84 درصد افزایش از بیش از یک میلیون و 852 هزار TEU به بیش از 2 میلیون و 183 هزار TEU رسید.

آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی می افزاید: میزان واردات نفتی از بنادر کشور نیز تا آذرماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 15.22 درصد کاهش یافت، ضمن اینکه میزان واردات غیر نفتی از بنادر در همین مدت با 7.54 درصد افزایش مواجه شد.

البته صادرت کالاهای نفتی و غیر نفتی از بنادر در 10 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 6.61 درصد و بیش از 20 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین در حالی ترانزیت کالاهای غیر نفتی در 10 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.10 درصد کاهش یافته است که ترانزیت کالاهای نفتی در همین مدت 43.31 درصد بالا رفت.

آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی اضافه می کند: تعداد مسافران جابه جا شده از بنادر کشور بوسیله ناوگان دریایی در10 ماه ابتدای امسال بیش از 4 میلیون و 823 هزار نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 11.22 درصد افزایش روندی صعودی به خود گرفت.

تعداد مسافرین دریایی جابه جا شده از بنادر در10 ماه ابتدایی سال قبل 4 میلیون و 336 هزارو 998 نفر گزارش شده بود.