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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۴

به پیشنهاد آیت اللهی /

جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در شیراز برگزار می شود

جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در شیراز برگزار می شود

به پیشنهاد رئیس هیئت فوتبال شیراز آخرین نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در سال 88 به میزبانی این شهر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، هادی آیت اللهی عضوهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، طی پیشنهادی به فدراسیون فوتبال خواستار برگزاری آخرین نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون(24 اسفندماه) در شیراز شده است.

وی در درخواست خود به فدراسیون فوتبال اظهار داشته اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور در شیرازعلاوه بر شرکت درنشست هیئت رئیسه، درمراسم اختتامیه جشنواره مدارس فوتبال شیراز نیز حضور خواهند یافت.

همچنین بازدید از باشگاههای مقاومت سپاسی و برق شیرازهمچنین سفر به استان بوشهر و بازدید ازباشگاههای شاهین و ایران جوان بوشهر از دیگر برنامه های سفرهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به شیراز خواهد بود.  

 

کد مطلب 1039112

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