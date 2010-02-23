بررسی آیین نامه اعطای مجوز به نشریات علمی مدارس علمیه

مهدی محقق فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در نشست امروز شورای منشورات معاونت پژوهشی حوزه، آیین نامه پیشنهادی اعطا و حمایت از نشریات پژوهشی مدارس علمیه تدوین شده توسط این اداره و واحد محصولات پژوهشی بررسی خواهد شد.

وی افزود: در این اساسنامه اهداف و سیاستهای نشریات به همراه نحوه تعیین مدیر مسئول، سردبیر و هیئت تحریریه مشخص شده است. با تصویب و ابلاغ این اساسنامه الگو، علاوه بر فرهنگ سازی برای استانداردسازی نشریات علمی حوزه های علمیه امکان حمایت از این نشریات نیز فراهم خواهد شد.