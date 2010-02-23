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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۳۳

محقق فر به مهر خبر داد:

بررسی آیین نامه اعطای مجوز به نشریات علمی مدارس علمیه

بررسی آیین نامه اعطای مجوز به نشریات علمی مدارس علمیه

سرپرست اداره امور پژوهشی مدارس علمیه گفت: آیین نامه اعطای مجوز و نحوه حمایت از نشریات علمی مدارس علمیه عصر امروز سه شنبه در شورای منشورات معاونت پژوهشی حوزه بررسی می شود.

مهدی محقق فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در نشست امروز شورای منشورات معاونت پژوهشی حوزه، آیین نامه پیشنهادی اعطا و حمایت از نشریات پژوهشی مدارس علمیه تدوین شده توسط این اداره و واحد محصولات پژوهشی بررسی خواهد شد.

وی افزود: در این اساسنامه اهداف و سیاستهای نشریات به همراه نحوه تعیین مدیر مسئول، سردبیر و هیئت تحریریه مشخص شده است.  با تصویب و ابلاغ این اساسنامه الگو، علاوه بر فرهنگ سازی برای استانداردسازی نشریات علمی حوزه های علمیه امکان حمایت از این نشریات نیز فراهم خواهد شد.

کد مطلب 1039163

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