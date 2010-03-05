یک نفر از هر هفت نفر در اروپا فقیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار فقر در اروپا برای بعضی قشرها همچون بچه ها و افراد مسن بیشتر است. این در حالی است که گستردگی و جدیت این مسئله توسط سیاستمداران و عامه مردم به خوبی درک نشده و در نتیجه برای پایان دادن به آن اقدامات کافی بکار گرفته نشده است.



دلیل این بی توجهی از سوی سردمداران و مردم اروپا ناشی از آن است که مردم این قاره فقر را تنها در حالتی هشدار دهنده می دانند که حیات آنها را تهدید کند لذا با چنین معیارهایی آنها فقر را بیشتر از آن کشورهای جهان سوم می دانند.

بر اساس جدید ترین آماری که توسط موئسسه آمار اتحادیه اروپایی اعلام شده، فقر 17 درصد سکنه 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی را تهدید می کند، کودکان و افراد مسن بیشتر در معرض خطر قرار دارند و 10 درصد جمعیت این اتحادیه نیز سوخت کافی برای گرم کردن منازلشان در اختیار ندارند.



بر اساس این آمار میزان فقر به شکل نسبی از سال 2005 حالت پایداری را داشته، زیرا نمودار موجی آن همواره بین 16 تا 17 درصد در حرکت بوده است.



سال 2008 برای اولین بار پرده از وجود این تعداد فقیر در اروپا برداشته شده است.



نتایج تحقیقات موسسسه آمار اتحادیه اروپایی نشان می دهد که در سال 2008، 10 درصد جمعیت این اتحادیه سوخت کافی برای گرم کردن خانه هایشان نداشته اند، 9 درصد توانایی مالی کافی برای تهیه غذایی شامل گوشت، مرغ یا ماهی به صورت هر دو روز یک بار را نداشته اند، 9 درصد وسیله نقلیه شخصی ندارند و 37 درصد از تمکن مالی کافی برای سپری کردن یک هفته ای تعطیلات برخوردار نیستند.



واقعیت این است که فقر در اتحادیه اروپا مسئله ای جدی است که برای مردم بدبختی را به همراه می آورد. فقر تهاجمی مستقیم به حقوق اساسی مردم است و امکاناتی را که برای رسیدن به اهداف خود دارند را محدود و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل و مشکلات فراوانی را برای رشد اقتصادی به بار می آورد.



فقر همچنین شکست‌هایی را در سیستم توزیع منابع و امکانات که باید به صورت منصفانه و مساوی انجام شود به وجود می‌آورد که نتیجه آن بروز نابرابری‌های پایه ای و اختلاف آشکار طبقاتی ثروت است در حالی که قشر آسیب پذیر این قاره با اینکه در مناطق غنی اقتصادی زندگی می کنند مجبور به زندگی سخت هستند.

مردم کشورهای لتونی با 26 درصد، رومانی با 23 درصد، بلغارستان با21 درصد، یونان، اسپانیا و لیتوانی هر کدام با 20 درصد زیر خط فقر هستند.

کمترین خطر فقر نیز در جمهوری چک با 9 درصد، هلند و اسلواکی هر کدام با 11 درصد، دانمارک، مجارستان، اتریش، سوئد و اسلونی با 15 درصد به ثبت رسیده است. ضمن اینکه خط فقر در کشورهای فرانسه و لوکزامبورگ تا 13 درصد و در کشورهای آلمان و انگلستان تا 15 درصد رشد داشته است.



نتایج دیگر تحقیقات موسسسه آمار اتحادیه اروپایی نشان می دهد از هر پنج کودک متولد شده در اتحادیه اروپا یک نفر در معرض فقر قرار دارد. خطر فقر برای جوانان بین 17 تا 20 سال این اتحادیه بیشتر احساس می شود. افراد مسن نیز بیش از مردم عادی در معرض خطر فقر هستند به طوری که 19 درصد افراد بالای 65 سال زیر خط فقر قرار دارند.

