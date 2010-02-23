پایبندی مسلمانان به اصول اخلاقی موضوعی ثابت شده است

دکتر امید صافی استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه کارولینای شمالی در مورد اینکه چه گروههایی میتوانند در زدودن اسلام هراسی در غرب نقش ایفا کنند به خبرنگار مهر گفت: یکی از گروههایی که نقش مهمی در زدودن تصویر منفی از اسلام و مبارزه با اسلام هراسی دارد مسلمانان مقیم در کشورهای غربی هستند.
صافی افزود: این گروه از مسلمانان میتوانند با نقد اسلام هراسی غربی در محافل آکادمیک و چرخههای سیاسی به زدودن آن و معرفی مدلهای جایگزین یاری رسانند. با ظهور نو محافظه کاران در آمریکا مسئله اسلام هراسی ابعاد تازهتری به خود گرفت.
وی درباره اینکه در اسلام هراسی معاصر چه گروهها و افرادی نقش ایفا کردهاند گفت: دو تن از کسانی که در موضوع اسلام هراسی نقش برجسته و کلیدی در غرب داشتهاند برنارد لویس و ساموئل هانتینگتون هستند.
استاد دانشگاه کارولینای شمالی انتقادهای بسیار به نظریه هانتینگتون(برخورد تمدنها) را یادآور شد و گفت: بسیاری از منتقدان او بر نژادپرستانه بودن این تقسیمبندی تأکید کردهاند. برای نمونه وی در مورد تمدن آفریقایی تردید میکند و از لفظ "احتمالا تمدن آفریقایی" استفاده میکند.
وی در ادامه با یادآور شد: خود برتربینی، احساس ترس و بیاعتمادی، تفاوتهای زبانی و رفتارهای متفاوت مدنی و تفاوتهای موجود در رویههای اجتماعی که از سوی برخی جوامع و قدرتها مورد توجه قرار می گیرد، عامل و موجب جنگ و نزاع می شوند .
صافی گفت: باید توجه داشت مسلمانان در کنار پیروان سایر ادیان و اقوام زندگی و ثابت کردهاند به اصول و ایدههای عدالت و کثرتگرایی واقف و وفادار بوده و هستند.
نظر شما