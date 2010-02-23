تامین گوشت قرمز در استان یزد با مشکل مواجه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مهراب اسکندری در صد و هفتاد و یکمین جلسه شورای نظارت و کنترل بازار و پنجمین جلسه شورای پشتیبانی اجرای طرح هدفمند‌ سازی یارانه ‌ها اظهار داشت: این در حالیست که در استان یزد پتانسیل ‌ها و ظرفیت‌های بسیاری در تامین و واردات دام وجود دارد.

وی با اشاره به نزدیکی ایام عید نوروز و افزایش تقاضا برای کالاهای پروتئینی، خاطرنشان کرد: لازم است همه دستگاه ‌های ذیربط برای رفع مشکلات موجود و بهبود وضعیت فعلی، همکاری و تشریک مساعی داشته باشند و راهکارهای موثر برای برون‌ رفت از وضعیت موجود را ارائه کنند زیرا این موضوع هم‌ ‌اکنون از سوی وزارت بازرگانی در حال پیگیری است.

در این جلسه پس از تبادل نظرات هر یک از حاضران در این شورا، تصمیماتی در زمینه رفع مشکلات گوشت قرمز در استان یزد اتخاذ شد.

پیگیری موضوع تامین گوشت قرمز برای رفع محدودیت اعمال شده از سوی استان سیستان و بلوچستان برای حمل زنده و لاشه به استان، فعالیت‌ شبانه ‌روزی سردخانه نعیم ‌آباد در ایام تعطیلات نوروز، تعیین زمان حمل میوه تنظیم بازار به استان و خرید و ذخیره‌ سازی هزار و 500 تن مرغ برای توزیع در ایام عید از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه است.