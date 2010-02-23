تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه چهارم اسفندماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با هشتم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم فوریه سال 2010 میلادی.
- یازدهمین روز از بیست و یکمین دوره بازیهای المپیک زمستانی امروز در ونکوور کانادا پیگیری می شود.
-هفته نخست از مرحله گروهی هفتمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
گروه A:
* الجزیره امارات - الغرافه قطر، ساعت 18:45، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی
* الاهلی عربستان - استقلال ایران، ساعت 20:55، ورزشگاه ملک عبدالله جده
گروه B:
* بنیادکار ازبکستان - الاتحاد عربستان، ساعت 14:30، ورزشگاه جار تاشکند
* ذوب آهن اصفهان - الوحده امارات، ساعت 17:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
گروه E:
* سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی - کاوازاکی فرونتال ژاپن، ساعت 13:30، ورزشگاه تیچوان اسپورت سئونگنام
* بیجینگ گوان چین - ملبورن ویکتوری استرالیا، ساعت 15، ورزشگاه کارگران پکن
گروه F:
* کاشیما آنتلرز ژاپن - چانگچون یاتای چین، ساعت 13:30، ورزشگاه کاشیما ایباراکی
* پرسیپورا جایاپورا اندونزی - جئونبوک موتورز کره جنوبی، 15:30، ورزشگاه گلورا بانگ کارنو جاکارتا
- تیم ملی شیرجه ایران به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی کاپ آسیا ساعت 21 امشب عازم کشور سنگاپور می شوند.
- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* اشتوتگارت آلمان - بارسلونا اسپانیا
* بوردوی فرانسه - المپیاکوس یونان
- نشست ستاد مرکزی ورزشهای پایه و پرمدال با ریاست علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی عصر امروز در محل این سازمان برگزار می شود.
نظر شما