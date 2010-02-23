تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه چهارم اسفندماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با هشتم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم فوریه سال 2010 میلادی.

- یازدهمین روز از بیست و یکمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی امروز در ونکوور کانادا پیگیری می شود.

-هفته نخست از مرحله گروهی هفتمین دوره رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

گروه A:

* الجزیره امارات - الغرافه قطر، ساعت 18:45، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* الاهلی عربستان - استقلال ایران، ساعت 20:55، ورزشگاه ملک عبدالله جده

گروه B:

* بنیادکار ازبکستان - الاتحاد عربستان، ساعت 14:30، ورزشگاه جار تاشکند

* ذوب آهن اصفهان - الوحده امارات، ساعت 17:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

گروه E:

* سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی - کاوازاکی فرونتال ژاپن، ساعت 13:30، ورزشگاه تیچوان اسپورت سئونگنام

* بیجینگ گوان چین - ملبورن ویکتوری استرالیا، ساعت 15، ورزشگاه کارگران پکن

گروه F:

* کاشیما آنتلرز ژاپن - چانگچون یاتای چین، ساعت 13:30، ورزشگاه کاشیما ایباراکی

* پرسیپورا جایاپورا اندونزی - جئونبوک موتورز کره جنوبی، 15:30، ورزشگاه گلورا بانگ کارنو جاکارتا

- تیم ملی شیرجه ایران به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی کاپ آسیا ساعت 21 امشب عازم کشور سنگاپور می شوند.

- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* اشتوتگارت آلمان - بارسلونا اسپانیا

* بوردوی فرانسه - المپیاکوس یونان

- نشست ستاد مرکزی ورزش‌های پایه و پرمدال با ریاست علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی عصر امروز در محل این سازمان برگزار می شود.