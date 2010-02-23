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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: آغاز هفتمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و پیگیری دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه چهارم اسفندماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با هشتم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم فوریه سال 2010 میلادی.

- یازدهمین روز از بیست و یکمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی امروز در ونکوور کانادا پیگیری می شود.

-هفته نخست از مرحله گروهی هفتمین دوره رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
گروه A:
* الجزیره امارات - الغرافه قطر، ساعت 18:45، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی
* الاهلی عربستان - استقلال ایران، ساعت 20:55، ورزشگاه ملک عبدالله جده
گروه B:
* بنیادکار ازبکستان - الاتحاد عربستان، ساعت 14:30، ورزشگاه جار تاشکند
* ذوب آهن اصفهان - الوحده امارات، ساعت 17:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
گروه E:
* سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی - کاوازاکی فرونتال ژاپن، ساعت 13:30، ورزشگاه تیچوان اسپورت سئونگنام
* بیجینگ گوان چین - ملبورن ویکتوری استرالیا، ساعت 15، ورزشگاه کارگران پکن
گروه F:
* کاشیما آنتلرز ژاپن - چانگچون یاتای چین، ساعت 13:30، ورزشگاه کاشیما ایباراکی
* پرسیپورا جایاپورا اندونزی -  جئونبوک موتورز کره جنوبی، 15:30، ورزشگاه گلورا بانگ کارنو جاکارتا

- تیم ملی شیرجه ایران به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی کاپ آسیا ساعت 21 امشب عازم کشور سنگاپور می شوند.

- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* اشتوتگارت آلمان - بارسلونا اسپانیا
* بوردوی فرانسه - المپیاکوس یونان

- نشست ستاد مرکزی ورزش‌های پایه و پرمدال با ریاست علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی عصر امروز در محل این سازمان برگزار می شود.

کد مطلب 1039232

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