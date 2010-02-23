به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه شهر ایده آل با حضور اسدالله کریمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها در محل نمایشگاههای دائمی کیش افتتاح شد.

در این نمایشگاه، 100 شرکت داخلی و چندین شرکت خارجی از 12 کشور آلمان، انگلیس، ایتالیا، نروژ، امارات، هند، اتریش، بلژیک، ژاپن، چین و رومانی حضور دارند.

در این نمایشگاه که در مساحت 7 هزار مترمربع از سوم تا ششم اسفندماه درحال برگزاری است، شرکتها آخرین توانمندیها و تولیدات خود را در موضوعات مبلمان شهری، خدمات شهری، آسفالت، نورپردازی معابر و خیابانها، پارکها و فضای سبز و آبنماها به معرض نمایش می گذارند.