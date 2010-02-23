  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۱

در کیش ؛

نخستین نمایشگاه شهر ایده آل آغاز به‌کار کرد

نخستین نمایشگاه شهر ایده آل در کیش آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه شهر ایده آل با حضور اسدالله کریمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها در محل نمایشگاههای دائمی کیش افتتاح شد.

در این نمایشگاه، 100 شرکت داخلی و چندین شرکت خارجی از 12 کشور آلمان، انگلیس، ایتالیا، نروژ، امارات، هند، اتریش، بلژیک، ژاپن، چین و رومانی حضور دارند.

در این نمایشگاه که در مساحت 7 هزار مترمربع از سوم تا ششم اسفندماه درحال برگزاری است، شرکتها آخرین توانمندیها و تولیدات خود را در موضوعات مبلمان شهری، خدمات شهری، آسفالت، نورپردازی معابر و خیابانها، پارکها و فضای سبز و آبنماها به معرض نمایش می گذارند.

کد مطلب 1039236

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها