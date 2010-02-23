اجازه دخالت در امور دولت به اخلالگران داده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مصطفی محمد نجار شامگاه دوشنبه در مراسم معارفه دوازدهمین استاندار همدان با بیان اینکه دشمن برای پنهان کردن حقایق کمر همت بسته است، اظهار داشت: مردم ایران هوشیارند و در مواقع نیاز در صحنه حاضر می شوند.

محمد نجار به حضور دهها میلیونی مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: شرایطی که در آن قرار داریم به لحاظ قرار گرفتن در آستانه دهه چهارم انقلاب از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: فتنه گران بر این تصور بودند که با خواندن آیه یاس قادر به منحرف کردن مردم هستند اما زمان نشان داد که تصورات آنها باطل بوده است

نجار به حضور چشمگیر مردم همدان در صحنه های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: شاخص های بسیار بالایی در استان همدان وجود دارد که نتیجه همبستگی مردم با روحانیت است.

وزیر کشور به برخی اقدامات دولت نهم در استان همدان اشاره کرد و گفت: اگر همین مقدار کار انجام شده در استان همدان را 30 برابر کنیم، شمه ای از اقدامات دولت نهم در کشور مشهود می گردد.

وی هدفمند کردن یارانه ها، اجرای برنامه پنجم توسعه و سهام عدالت از جمله اقدامات اساسی دولت است که باید اذهان مردم نسبت به این امور معطوف شود.