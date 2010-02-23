شکوائیه درباره دستیاری در مجلس/ ورود کمیسیون اصل 90 به تخلفات دستیاری

حجت الاسلام محمد ابراهیم نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود کمیسیون اصل 90 مجلس به بحث تخلفات آزمون دستیاری امسال خبر داد و گفت: روز گذشته کمیسیون اصل 90 مجلس کارهایی اجمالی در بررسی تخلفات آزمون دستیاری انجام داد.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از تشریح و رسانه ای کردن منظری که این کمیسیون به بحث تخلفات آزمون دستیاری پرداخته است خودداری کرد.

حجت الاسلام نکونام در عین ابراز تاسف نسبت به لو رفتن سئوالات آزمون دستیاری دستور وزیر بهداشت در راستای ابطال این آزمون را ارزشمند دانست.

شنبه اول اسفند ماه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزمون دستیاری امسال را به دلیل لو رفتن سوالات این آزمون باطل اعلام کرد.

کمیسیون اصل 90 به منظور اجرای اصل نود قانون اساسی تشکیل می شود و اصل نود قانون به این شرح است: "هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌ تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند."

حجت الاسلام سید حاجی محمد موحد عضو دیگر کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در گفتگو با مهر درباره اینکه آیا شکوائیه ای از سوی داوطلبان آزمون دستیاری درباره عدم سلامت این آزمون به کمیسیون اصل 90 مجلس رسیده است یا خیر به مهر گفت: قاعدتا کمیسیون اصل 90 باید بر اساس شکوائیه ای به این بحث ورود پیدا کند.

وی از بررسی آزمون دستیاری امسال طی جلسه رسمی سه شنبه 4 اسفند ماه کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد.

سید حاجی محمد موحد در اعلام نظر خود درباره تخلفات آزمون دستیاری امسال گفت: قطعا باید برخورد شود اما باید وزیر بهداشت را نیز تشویق کرد. با توجه به اینکه به موقع ورود و برخورد کرده و اقدام لازم را انجام داده است. کمیسیون اصل 90 نیز برای جلوگیری از هر نوع شائبه ای کار قانونی خود را تعقیب می کند.

به گزارش مهر، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود.