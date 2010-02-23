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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۴

نژاد زمانی در گفتگو با مهر:

گام اول را با پیروزی برمی داریم/ بازیکنان مس آماده موفقیت در آسیا هستند

گام اول را با پیروزی برمی داریم/ بازیکنان مس آماده موفقیت در آسیا هستند

مدیرعامل باشگاه مس کرمان با بیان اینکه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برای بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه حکم بازی‌های ملی را دارد، گفت: با شکست تیم الاهلی گام اول را در این رقابت‌ها محکم برمی داریم.

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت این تیم پیش از دیدار با الاهلی امارات گفت: تیم ما شرایط بسیار خوبی دارد و بازیکنان با انرژی و روحیه بسیار بالا آماده موفقیت در این مسابقه هستند.

وی با بیان اینکه از وضعیت حاکم بر تیم رضایت کاملی دارد، اظهار داشت: همه مسائل چه از نظر امکانات ورزشگاه برای میزبانی این مسابقه، چه از جهت هماهنگی‌ها جهت برگزاری این بازی و چه از دیدگاه حمایت مسئولان کاملا آماده است تا ما گام نخست خود در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را محکم برداریم.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان با بیان اینکه اردشیر سعد محمدی مدیرعامل جدید شرکت صنایع مس ایران هم شب گذشته به کرمان آمد، تاکید کرد: ایشان برای افزایش روحیه بازیکنان، حمایت کامل از تیم و تماشای دیدار از ورزشگاه به کرمان آمده اند و همین مساله می تواند شرایط روحی - روانی نفرات تیم را برای حضور قدرتمندانه در این مسابقه بالاتر ببرد.

وی با اشاره به اینکه هواداران تیم هم دوشنبه با حضور در محل تمرین تیم با اهدای گل به بازیکنان تاکید کردند از ابتدا تا آخرین دقیقه مسابقه و بدون توجه به اتفاقات درون زمین تیم را کاملا تشویق می کنند، افزود: قطعا بازیکنان مس با توجه به اینکه دیدار با الاهای امارات، دیداری ملی محسوب می شود، با تمام وجود و برای رسیدن به پیروزی در این مسابقه به میدان می روند.

نژاد زمانی در پایان با بیان اینکه تجربه بوناچیچ که توانست به همراه سپاهان عنوان نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد، می تواند در موفقیت مس در این رقابت‌ها نقش مهمی داشته باشد، گفت: پس از نتایج ضعیف در لیگ برتر، به دلیل شناخت بوناچیچ از فوتبال آسیا، بطور کامل از وی حمایت کردیم و مطمئن هستیم با تجربیات این مربی و تلاش بازیکنان می توانیم نتایج بسیار خوبی را در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کسب کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال مس ایران و الاهلی امارات در چارچوب هفته نخست رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19:30 دقیقه روز چهارشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

کد مطلب 1039259

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