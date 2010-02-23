کمیسیون شوراهای مجلس پیشنهاد یارانه احزاب را رد کرد

مصطفی کواکبیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اینکه دلایل کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس برای رد پیشنهاد تخصیص بودجه به احزاب چه بوده است، گفت: اساسا اعضای این کمیسیون اعتقادی به تحزب ندارند و روح الله حسینیان، رئیس کمیسیون شوراها، در پاسخی غیر رسمی در این زمینه به شوخی به من گفت:" پول دادن به احزاب حرام است".

این در حالیست که سخنگوی کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه، آیا پیشنهاد تخصیص بودجه 5 میلیارد تومانی به احزاب در کمیسیون مطرح و بررسی شده است، گفت: اصلا چنین پیشنهادی در کمیسیون شوراها مطرح و بررسی نشده است.

پیشنهاد را در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس پیگیری می کنیم

کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری در پاسخ به اینکه آیا پیشنهاد تخصیص بودجه به احزاب در مجلس جریان خواهد داشت نیز، گفت: پیشنهاد را در کمیسیون تلفیق مطرح می کنیم و در صورت رای نیاوردن در این کمیسیون در صحن علنی مجلس مطرح می شود.

وی ادامه داد: انشالله این پیشنهاد امسال تصویب می شود و احزاب نیز سهمی از بودجه 89 کشور خواهند داشت.

به گزارش مهر ، حدود پنج سال است که احزاب از دریافت یارانه مالی از بودجه کشور، محروم شده اند و سال گذشته نیز پیشنهاد تخصیص بودجه به احزاب در مجلس مطرح شد و رای نیاورد.

کمیسیون شوراهای مجلس در حالی پیشنهاد تخصیص سهمی از بودجه سال 89 به احزاب کشور را رد کرد که بسیاری از نمایندگان جریانات مختلف سیاسی در مجلس ، همچنین فعالان سیاسی و اعضای شاخص احزاب، تشکل ها در روزهای اخیر در گفتگو با رسانه ها بر تخصیص اعتبارات به احزاب تاکید کرده اند. آنان معتقدند که احزاب نقش بسیار موثری در توسعه سیاسی کشور، تحقق جمهوریت نظام و دموکراسی در کشور دارند و یارانه احزاب گام مثبتی برای فعالتر کردن احزاب و توسعه فرهنگ تحزب در کشور است.