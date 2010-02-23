گزارش فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد "عادی" است

حجت الاسلام محمد ابراهیم نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات جدیدی از بررسی پرونده ای با عنوان "فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد" در کمیسیون اصل 90 مجلس با ابراز اینکه اسناد ادعایی درباره این پرونده را مطالعه کرده است، گفت: "مسئله خاصی نیست. گزارشی که آقای زاکانی ارائه کرده در حال بررسی است."

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تاریخ مشخصی برای بررسی این پرونده در کمیسیون اصل 90 اعلام نکرد و در اعلام اینکه کدام کمیته در کمیسیون اصل 90 به بررسی پرونده شکایت علیرضا زاکانی و آنچه که تحت عنوان فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد از آن یاد می شود خواهد پرداخت، گفت: "طبیعتا مربوط به کمیته فرهنگی کمیسیون اصل 90 است."

حجت الاسلام نکونام در پاسخ به این سئوال که "آیا بررسی این پرونده در کمیته ای ویژه انجام نخواهد شد؟" به مهر گفت: "خبری نیست که بخواهد در کمیته ویژه بررسی شود. یک چیز عادی است مانند سایر چیزها. فعلا یک گزارش عادی است که به کمیسیون اصل 90 آمده تا مطالعه و بررسی شود."