مصطفی محمد نجار در حاشیه شورای اداری استان همدان و مراسم تودیع و معارفه استاندار همدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشمنان اسلام برای همیشه تیرشان به سنگ خورده است و نگران پیشرفتهای ایران هستند اما شکی نیست که دولت و نظام با اقتدار حرکت کرده و به راه خود ادامه م یدهند.

وی با بیان اینکه احمدی نژاد و کابینه‌اش خود را خدمتگزار مردم می‌دانند، ادامه داد: دشمن از این امر بسیار هراسان است، زیرا نمی خواهد رضایت مردم وجود داشته باشد.

وزیر کشور اظهار داشت: نظام ولایت فقیه به عنوان نظام جدیدی در دنیا مطرح شده که مبتنی بر اسلام و قرآن است و این موضوع نگرانی دشمنان کشور را بیشتر می کند زیرا این نظام جدید بسیار موفق است.

وی به افتتاح طرح‌های جدید در 22 بهمن‌ماه در هر سال اشاره کرد و گفت: در 22 بهمن‌ماه سال گذشته ماهواره امید توسط متخصصان ایرانی پرتاب شد که موج نگرانی را در بین دشمنان ایجاد کرد.

محمد نجار یادآور شد: مدیران دولت احمدی نژاد باید به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مردم باشند.