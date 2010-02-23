سید کاظم حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: انجام کارها بر طبق برنامه باعث پیشبرد بهتر امور شده و از سویی نیز از بروز نگا‌ه‌های سلیقه‌ای در روند انجام کارها جلوگیری می‌کند.

حجازی تصریح کرد: در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، صنعتی و کشاورزی کارهای بسیاری در استان همدان انجام شده که برای بهتر شدن آن ها باید تلاش ها را افزایش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه استاندار همدان باید طبق برنامه پنجم توسعه پیش برود، ادامه داد: برقراری پیوند بین بخش صنعت و کشاورزی استان همدان امری ضروری است.

حجازی گفت: باید با زمینه‌سازی برای ترغیب مشارکت بخش خصوصی در راستای پیشرفت استان و کاهش بیکاری گام برداشت.

مدیران همدان از افراد نخبه انتخاب شوند

همچنین نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران و مسئولان استان همدان باید از بین نیروهای شایسته و نخبه انتخاب شوند.

اکبر رنجبر زاده در مراسم معارفه استاندار همدان، به نمایندگی از طرف مجمع نمایندگان استان همدان، اظهار داشت: توجه به امور دینی و مذهبی و فعالیت های زیربنایی از ویژگی های استاندار پیشین همدان بود.

وی با قدردانی از تلاشهای استاندار سابق همدان، افزود: استان همدان شرایط مورد نیاز برای توسعه و پیشرفت را دارد و همه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی آماده همکاری و تعامل با استاندار جدید را دارند.

رنجبر زاده با تاکید بر اینکه همدان در چهار سال آینده باید به نگین غرب کشور در زمینه های توسعه ای تبدیل شود، اظهار داشت: استان همدان از منابع انسانی مناسبی برخوردار است که باید با به کار گیری آنها استعدادها را شناسایی کرد.

فرماندار همدان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه سخن گفتن از هدف‌گذاری‌های عالی و تلاش شبانه‌روزی استاندار پیشین در زمان محدود این جلسه نمی‌گنجد، گفت: همدان، مردان پر‌تلاش خود را فراموش نمی‌کند.

علی‌اکبر فامیل‌کریمی اضافه کرد: این سرزمین وامدار افرادی است که هرگز از سلامت جسم و جان خود در راه خدمتگزاری به مردم دریغ نکردند.