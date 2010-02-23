13 هزار راننده در بخش حمل و نقل فعالیت می کنند

محمدباقر کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 13 هزار و 913 راننده در استان فعال هستند، اظهار داشت: از این تعداد راننده چهار هزار و 256 نفر رانندگان بخش مسافری هستند.

وی افزود: 9 هزار و 657 نفر از رانندگان نیز در بخش باری در استان فعال هستند.

کیانی با بیان اینکه 47 شرکت حمل و نقل در این استان وجود دارد، بیان داشت: از این تعداد 39 شرکت حمل و نقل مسافر و 37 شرکت کالا وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین یک شرکت حمل و نقل باری در این استان فعال است.

وی با بیان اینکه جذب تسهیلات اعتباری زود بازده در بخش حمل و نقل و پایانه 640 میلیون تومان بوده است، خاطر نشان کرد: بیشترین سفر های انجام شده 520 هزار و 159 سفر بوده است که نسبت به دوره گذشته سال گذشته هفت درصد رشد داشته است.

کیانی یادآور شد: در دوره مشابه سال گذشته 485 هزار و 840 سفر در استان صورت گرفته است.