استقبال از کاروان 50 نفره سپاهان در عربستان/ الشباب - سپاهان فینال گروه C

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه‌های عربستانی ضمن انعکاس اخبار تیم فوتبال سپاهان و ورود این تیم به شهر ریاض، به بررسی دیدار حساس دو نماینده عربستان و ایران پرداخته و این بازی را مسابقه فینال گروه C دانستند.

روزنامه الجزیره عربستان با اشاره به ورود کاروان 50 نفری تیم سپاهان به ریاض نوشت:"عبدالله عامر القرینی دبیر باشگاه الشباب عربستان هنگام ورود کاروان سپاهان در فرودگاه شهر ریاض به استقبال آنها رفت و کاروان این تیم ایران را تا هتل هالیدی همراه کرد."

در ادامه این مطلب با اشاره به اینکه "لی بون" ناظر بازی سنگاپوری و "جوستام شانکر" ناظر داوری هندی هم یکشنبه وارد ریاض شده و از اقدامات صورت گرفته برای برگزاری این دیدار بازدید کردند، در مورد آخرین وضعیت تیم الشباب آورده است:" تمرین دوشنبه شب تیم الشباب در حضور "امیر خالد بن سلطان" رئیس این باشگاه برگزار شد. همچنین حضور گسترده خبرنگاران و دوربین‌های شبکه‎‌های مختلف تلویزیونی در این تمرین بسیار جالب توجه بود.

در این تمرین "جیمی پاچکو" سرمربی پرتغالی الشباب تمرینات وی‍ژه ای را برای شاگردانش در نظر گرفته بود، تمریناتی که برای استفاده بهتر از نقاط ضعف سپاهان و مقابله با نقاط قوت حریف ایرانی انجام شد. همچنین "مساعد ندا" مدافع کویتی و کلیدی تیم الشباب هم پس از طی مراحل درمان در تمرینات گروهی حضور یافت و می تواند این تیم را برابر سپاهان همراهی کند."

"امیر خالد بن سلطان" رئیس باشگاه الشباب در پایان این تمرین در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی بالای بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه، تاکید کرد: "باید در این دیدار خانگی پیروز شویم تا با روحیه بالاتر مسابقات را پیگیری کنیم."

"جیمی پاچکو" سرمربی پرتغالی الشباب هم در مورد این دیدار خاطرنشان کرد:" هدف ابتدایی ما قهرمانی در گروه است و برای رسیدن به این موفقیت بسیار مصمم هستیم در بازی نخست خود برابر سپاهان به پیروزی یابیم."

طبق اعلام ناظر سنگاپوری این مسابقه، نشست خبری مربیان و کاپیتان‌های دو تیم الشباب عربستان و سپاهان ایران ساعت 12 امروز در محل باشگاه الشباب برگزار می شود. جلسه هماهنگی دو تیم هم ساعت 14 برگزار خواهد شد.

همچنین رسانه‌های عربستانی تیم سپاهان را صدرنشین مطلق لیگ ایران برشمردند و در بررسی وضعیت این تیم نوشتند:"سپاهانی‌ها به رهبری امیر قلعه نویی مربی پیشین تیم ملی ایران و مربی تیم قهرمان فصل گذشته ایران(استقلال) به عربستان آمده است تا در بازی فینال گروه C دست خالی به کشورش باز نگردد."

در ادامه این مطالب می خوانید:" عمادرضا بهترین گلزن لیگ ایران در این تیم حضور دارد و آنها با میانگین سنی 27 سال، صاحب بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع در فوتبال ایران هستند. پیروزی‌های اخیر مشابه 5 بر یک برابر سایپا و مقاومت دلیل قدرتمند بودن این تیم است.

سپاهانی‌ها همچنین مجموعه از بازیکنان برتر فوتبال ایران را در اختیار دارند، بازیکنانی مانند هادی عقیلی که در جمع 5 مرد برتر سال گذشته فوتبال آسیا قرارداشت و نفراتی همچون رحمتی، حسینی، عمادرضا و ابراهیم توره. گرچه مصدومیت نویدکیا کاپیتان این تیم، بزرگترین مشکل تیم اصفهانی است."

همچنین یکی از سایت‌های وابسته به باشگاه الشباب در مطلبی با اشاره به اینکه این تیم عربستانی با آرایش 2-4-4 برای سپاهان قرار می گیرد از ولید عبدالله، مساعد ندا، ماجد المرحوم، حسن معاذ، زید المولد، عبدالملک الخیبری، احمد عطیف، مارکو رامیرو کاماچو، علی عطیف، ولید الجیزانی و فیصل السلطان به عنوان ترکیب اصلی این تیم برابر حریف ایرانی یاد کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال الشباب عربستان و سپاهان ایران در چارچوب نخستین دیدار از رقابت‌های لیگ قهرمانان ساعت 20:50 چهارشنبه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار می شود.