هزار شغل در شهر الکترونیک گرگان طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر جلالی شامگاه دوشنبه در حاشیه جشنواره شهر و شهروند الکترونیک گرگان افزود: یکهزار شغل جهت اطلاع شهروندان گرگانی وارد سایت شهر الکترونیکی گرگان شده است که افراد می توانند با تخصص های مختلف از این مشاغل بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: شهر الکترونیکی گرگان همانند زمینی خالی است که قرار است با تفکر اقشار مختلف شهروندان ساخته شود و باید برای ساختن ترس و لرز را کنار گذاشت و قدرت ریسک را به کار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در جهان ما که جهان اطلاعات است، اطلاعات در قالب تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک ، شهروند الکترونیک و سایر خدمات الکترونیکی منتقل می شود، خاطرنشان کرد: در کنفرانس بین المللی سال 2005 در تونس مقرر شد که تا سال 2115 باید تا 100 درصد خدمات در همه مراکز الکترونیکی شود.

وی گفت: در این دنیای اطلاعاتی، همه داده ها بین ملل مختلف مبادله شده و از این طریق جامعه جهانی به هم متصل می شود .

این صاحب نظر فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: اگر ما نتوانیم در این گردونه اطلاعاتی ورود پیدا کنیم جدا می مانیم و این جدایی بر عقب ماندگی های ما می افزاید.

جلالی اعلام کرد: در گذشته تجربه و تخصص ما در خصوص به کارگیری فناوری اطلاعات کم بود اما اینک شرایط مناسبی از نظر زیر ساخت های مخابراتی و نیروی انسانی برای ورود به شهر الکترونیکی در کشور ایجاد شده است.

مشاور عالی شهر الکترونیکی گرگان تصریح کرد: در میان شهرهای مختلف که برای ایجاد شهر الکترونیکی رفته ام شهر گرگان به لحاظ همگرایی، اتفاق نظر، حمایت، علاقه مندی، رضایت و اشتیاق برای داشتن شهر الکترونیکی بی نظیر بود.

وی گفت: با تلاش و همت شورای شهر گرگان، شهرداری، اشتانداری، سایر دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی، شهر گرگان به عنوان پیشتاز شهر الکترونیکی کشور می شود.

عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی در همین رابطه با اشاره به بررسی موضوع ایجاد شهر الکترونیکی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، افزود: با ایجاد شهر الکترونیکی به صورت قانونی ، اعلام می کنم که شهر الکترونیکی گرگان به عنوان پایلوت برای سایر شهر های کشور خواهد بود.

وی با اشاره به راه اندازی سایت شهر الکترونیکی گرگان به آدرس www.gorganecity.ir اعلام کرد.

جشنواره شهر و شهروند الکترونیک گرگان از اول اسفند آغاز شد و تا 20 اسفندماه ادامه دارد.