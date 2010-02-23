هشت هزار نفر از شهر الکترونیک گرگان بازدید کردند

قاسم حاجی محمدی در گفتکو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: استقبال از سایت شهر الکترونیک گرگان بسیار گسترده بوده است.

وی اظهار داشت: از مجموع هشت هزا رنفری که از سایت شهر الکترونیک گرگان بازدید کردند، 532 نفر به عضویت این شهر الکترونیک در آمده اند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد پنجاه ایمیل تشکر و قدردانی از این سایت و طراحی آن و تعداد بیش از 100 ثبت تقاضا برای قسمت های کاریابی، حراجی، مشاغل و .. شده است.

رئیس شورای شهر گرگان بیان داشت: آمار بالای مراجعه مجدد به سایت توسط کاربران از جمله مواردی است که شهاد رشد آن بوده ایم.

حاج محمدی گفت: خوشبختانه با توجه به استقبال خبرنگاران جهت اطلاع رسانی در این خصوص، مهیا شدن زمینه های فرهنگ سازی شهر الکترونیک و داشتن نیروهای انسانی کارآمد، برخی شرایط در این شهر آماده است.

وی عنوان کرد: مهمترین مسئله بحث زیرساختها است که امروزه تنها 29 درصد جمعیت شهر گرگان از سیستم اینترنت در منازل و یا محل کار خود استفاده می کنند.