  1. استانها
  2. گلستان
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۸

150 نفر در مجلس شورای دانش آموزی عضویت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دبیرخانه ستاد انتخابات دانش آموزی کشور گفت: 150 نفر از دانش آموزان سراسر کشور در مجلس شورای دانش آموزی عضویت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، طاهره بنی اسدی شامگاه دوشنبه در حاشیه برگزاری انتخابات مجلس دانش آموزی در گرگان افزود: نمایندگان مجلس شورای دانش آموزی به مدت دو سال در مجلس عضویت دارند که  طی دو سال دو اجلاس برگزار می شود.

وی اظهار داشت: هر اجلاس، به مدت پنج روز است که سه روز برنامه علنی است که در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: مجلس دانش آموزی عصاره شوراهای دانش آموزی مدارس است و انتخابات مجلس دانش آموزی، تمرین دموکراسی برای این قشر جامعه است.

بنی اسدی بیان داشت: مجلس و شورای دانش آموزی یکی از دستاوردهای تاسیس انقلاب اسلامی که برای نسل جوان ایجاد فرصت کرده است.

رئیس دبیرخانه ستاد انتخابات دانش آموزی کشور بیان داشت: از آنجایی‌ که مجلس دانش آموزی یک نهاد صنفی و مشورتی به شمار می آید، نمایندگان مجلس پیرامون مشکلات جامع دانش آموزی به بحث و بررسی می‌پردازند.

کد مطلب 1039309

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها