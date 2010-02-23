150 نفر در مجلس شورای دانش آموزی عضویت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، طاهره بنی اسدی شامگاه دوشنبه در حاشیه برگزاری انتخابات مجلس دانش آموزی در گرگان افزود: نمایندگان مجلس شورای دانش آموزی به مدت دو سال در مجلس عضویت دارند که طی دو سال دو اجلاس برگزار می شود.

وی اظهار داشت: هر اجلاس، به مدت پنج روز است که سه روز برنامه علنی است که در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: مجلس دانش آموزی عصاره شوراهای دانش آموزی مدارس است و انتخابات مجلس دانش آموزی، تمرین دموکراسی برای این قشر جامعه است.

بنی اسدی بیان داشت: مجلس و شورای دانش آموزی یکی از دستاوردهای تاسیس انقلاب اسلامی که برای نسل جوان ایجاد فرصت کرده است.

رئیس دبیرخانه ستاد انتخابات دانش آموزی کشور بیان داشت: از آنجایی‌ که مجلس دانش آموزی یک نهاد صنفی و مشورتی به شمار می آید، نمایندگان مجلس پیرامون مشکلات جامع دانش آموزی به بحث و بررسی می‌پردازند.