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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۸

برای نخستین بار/

نهال زیتون از خوزستان به شمال کشور صادر شد

نهال زیتون از خوزستان به شمال کشور صادر شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی از صادرات نهال زیتون از استان خوزستان به شمال کشور برای نخستین بار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، جهانگیر عرب در سفر به خوزستان گفت: صادرات نهال زیتون از استان خوزستان برای نخستین بار است که محقق می شود.

وی افزود: استان خوزستان که تا سال گذشته از وارد کنندگان نهال زیتون بود با اجرای طرح های حمایتی در بخش تحقیقات و معرفی ارقام مناسب موفق به ارسال نهال زیتون به دیگر نقاط کشور شده است.

عرب بیان داشت: نهال های صادر شده بنا به تائید سازمان تحقیقات کشاورزی دارای وضعیت مناسبی از نظر کمیت و کیفیت هستند.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی همچنین از معرفی سه رقم سازگار زیتون توسط سازمان تحقیقات کشاورزی برای کشت در مناطق مستعد خوزستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: ضمن افزایش بهره وری اراضی شیب دار و کم بازده، با افزایش تولید روغن خوراکی به مرز خودکفایی کشور نزدیک شویم.

سطح زیر کشت زیتون در خوزستان چهار هزار و 450 هکتار نهال غیر بارور و 731 هکتار بارور است.

کد مطلب 1039312

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