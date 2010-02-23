نهال زیتون از خوزستان به شمال کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، جهانگیر عرب در سفر به خوزستان گفت: صادرات نهال زیتون از استان خوزستان برای نخستین بار است که محقق می شود.

وی افزود: استان خوزستان که تا سال گذشته از وارد کنندگان نهال زیتون بود با اجرای طرح های حمایتی در بخش تحقیقات و معرفی ارقام مناسب موفق به ارسال نهال زیتون به دیگر نقاط کشور شده است.

عرب بیان داشت: نهال های صادر شده بنا به تائید سازمان تحقیقات کشاورزی دارای وضعیت مناسبی از نظر کمیت و کیفیت هستند.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی همچنین از معرفی سه رقم سازگار زیتون توسط سازمان تحقیقات کشاورزی برای کشت در مناطق مستعد خوزستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: ضمن افزایش بهره وری اراضی شیب دار و کم بازده، با افزایش تولید روغن خوراکی به مرز خودکفایی کشور نزدیک شویم.

سطح زیر کشت زیتون در خوزستان چهار هزار و 450 هکتار نهال غیر بارور و 731 هکتار بارور است.

