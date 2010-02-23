150 هکتار بافت تاریخی در گرگان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی شامگاه دوشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: تاکنون بیش از 20 میلیارد ریال برای مرمت این بافتها هزینه شده است.

وی از در دست ساخت بودن هفت موزه جدید در استان خبر داد و اظهار داشت: با راه اندازی این موزه ها بر شمار موزه های استان افزوده می شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون پنج میلیارد و 850 میلیون ریال برای مرمت و ایجاد موزه های جدید از جمله موزه حیات وحش علی آباد و کاخ موزه گرگان هزنیه شده است.

به گفته فعالی، اعتبارات حوزه گردشگری استان در سالهای اخیر رشد یافته است و در چهار سال اخیر 80 میلیارد ریال اعتبار استانی به این حوزه تخصیص یافته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان بیان داشت: همچنین در دو سال اخیر بیش از 90 میلیارد ریال اعتبار ملی برای اجرای طرحهای گردشگری استان تخصیص یافته است.

بسته های سرمایه گذاری در گلستان تهیه شد

وی از تهیه بسته های سرمایه گذاری در استان خبر داد و گفت: در قالب این بسته ها مناطق مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران معرفی شده است.

فعالی با اشاره به ورود بیش از سه میلیون مسافر در نوروز سالجاری عنوان کرد: پیش بینی می شود حدود چهار میلیون مسافر نوروز 89 به استان وارد شوند.