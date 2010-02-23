ورودی های شهر اهواز زیباسازی و ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید عباس طباطبایی شامگاه دوشنبه در جلسه رسیدگی به ورودی‌های شهرستان اهواز با اشاره به لزوم رعایت نظافت و بهداشت در ورودی‌های این شهر خطاب به مسئولان شهرداری این شهر اظهار داشت: جمع‌آوری زباله‌ها و نخاله‌ها به صورت مرتب باید انجام و محورهای ورودی شهر اهواز بهسازی و زیباسازی شود.

وی همچنین بر لزوم اهمیت دادن شهرداران و مسئولان اداره راه و ترابری به نظافت شهر، جدول‌بندی، رنگ‌آمیزی پل، خاکریزی، جمع‌آوری تمام وسایل اضافی موجود در مسیر جاده‌ها و پاکسازی مسیر، توسعه فضای سبز، تخصیص اعتبار به تحقیقات و پژوهش، مهار کردن ساخت و سازهای غیر مجاز، جمع‌آوری ضایعات ساختمانی و احیای بافت فرسوده شهری تاکید کرد.

معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به سهل‌انگاری‌های صورت گرفته از سوی شهرداران در زمینه رسیدگی و زیباسازی ورودی‌های شهر اهواز افزود: شهرداری موظف است در هر نقطه‌ای که عوارض دریافت می‌کند، آنجا را ساماندهی کند.

طباطبایی تصریح کرد: تاکنون کارهای خوبی در ورودی‌های شهر اهواز از سمت اندیمشک، شوشتر و آبادان صورت گرفته و سایر ورودی‌ها مثل ماهشهر در دست کار است و عمدتا تا قبل از عید نوروز به پایان می‌رسند.

وی خاطرنشان کرد: با اعتبار یک میلیارد تومانی که سال گذشته در اختیار اداره راه و ترابری برای رسیدگی به ورودی‌های شهری قرار گرفت، در محورهای اهواز ـ آبادان، اهواز ـ اندیمشک و اهواز ـ حمیدیه اقدامات خوبی صورت گرفت، اما به دلیل عدم نگهداری و حفاظت از آنها شاهد مشکلاتی در این محورها نیز هستیم.

معاون عمرانی استاندار خوزستان اضافه کرد: باید ظرف 20 روز آینده عملیات جدول‌بندی، خاکریزی و فضای سبز ورودی اهوازـ ماهشهر که در محدوده شهرداری منطقه هشت اهواز است، انجام شود و شهردار اهواز باید اعتباری را به این بخش اختصاص دهد.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان خوزستان نیز در این نشست گفت: از سال گذشته 120 کیلومتر جاده‌سازی آغاز شده که تاکنون کار بزرگراه غربی استان به پایان رسیده است.

منوچهر رحمانی افزود: برخی از جاده‌ها از جمله جاده اهواز ـ سوسنگرد که کار تعمیر و ترمیم جاده به طول انجامیده است، مشکل اجرایی و تامین اعتبار دارند که در صورت حل شدن آنها کار به سرعت پیش خواهد رفت.