انجمن دوستداران میراث فرهنگی آبادان و خرمشهر تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، سعید محمد پور اظهار داشت: انجمن میراث فرهنگی آپاتان فعالیت خود را در زمینه هایی شامل بررسی و شناسایی محوطه ها، تپه ها، بناها، مجموعه ها و بافت های تاریخی و تهیه فهرست جامعی از آنان در محدوده جغرافیایی فعالیت انجمن و تهیه نقشه فرهنگی – تاریخی در محدوده یاد شده، انجام پژوهش های باستان شناسی وکاوش های علمی ، بررسی مردم نگاری، پژوهش های مردم شناسی – انسان شناسی زیستی و شناخت فرهنگ بومی محدوده جغرافیایی فعالیت انجمن، پژوهش در زمینه های هنرهای سنتی، فراهم آوردن امکانات لازم برای حفظ ، احیا و رشد آنها و... در شهرستان های آبادان وخرمشهر آغاز کرده است.

مسجد رنگونی‌ها، کلیسای ارامنه، موزه آثار باستانی، موزه هنرهای معاصر، دبیرستان رازی، مدرسه مهرگان و مجموعه ساختمان‌های انکس از جمله آثار تاریخی موجود در آبادان است که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

در شهر آبادان ۴۰ مدرسه تاریخی وجود دارد که از بین آنها پنج مدرسه در فهرست آثار کشور به ثبت رسیده که یکی از این پنج مدرسه ملی قربانی طرح‌های توسعه شده است.

این مدارس که مربوط به دوره پهلوی نخست و دوم هستند به دلیل داشتن معماری شاخص و ارزشمند از اهمیت ویژه برخوردارند.