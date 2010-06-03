قلعه حسن؛ محله "صفر امکانات" / اثری از "قلعه حسن" نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این محله که چند سال پیش به شهر گرگان پیوست و جزء حومه شهری محسوب می شود به دلیل نبود امکانات مناسب، اهالی آن از مشکلات زیادی رنج می برند.

پیوستن این محله به شهر و نبود امکانات موجب شده تا اهالی منطقه بین شهر بودن یا روستا بودن آن سردرگم بمانند و وجود مشکلات فراوان موجب نارضایی اهالی شده است.

قلعه حسن از محلات قدیمی گرگان است که هزار و 200 خانوار با جمعیت حدود پنج هزار نفر دارد و در کنار جاده اصلی گرگان به ناهارخوران در فاصله چهار کیلومتری شهر واقع شده است.

ریش سفیدان منطقه، دلیل نامگذاری این محله را به قلعه حسن، وجود قلعه تاریخی به نام " قلعه حسن خان" می دانند که با گذشت سالها این قلعه تاریخی در زیرخروارها خاک مدفون شده و اکنون اثری از این قلعه تاریخی باقی نمانده است.

آسفالت نبودن کوچه ها و معابر، نداشتن سطل زباله، کمبود روشنایی معابر، فرسوده بودن مدرسه محل، نبود بوستان بازی، کمبود فضای ورزشی، نبود فضاهای فرهنگی از جمله مشکلات این محله قدیمی شهرستان گرگان بیان شده است.

همچنین بروز برخی آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد، موجب نگرانی مردم با صفای این محله قدیمی گلستان شده است که خواهان توجه ویژه نیروی انتظامی و پاکسازی مناطق آلوده شدند.

رئیس شورای محله قلعه حسن در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: برغم اینکه این محله قدیمی از جمله محلات شهر گرگان به شمار می آید اما از امکانات اولیه محروم است.

رحمت فاضلی افزود: این محله فاقد سطل زباله برای انباشت زباله است و زباله های تولیدی در ورودی محل تجمع می شود که شهرداری نسبت به جمع آوری آن اقدام می کند.

وی با اشاره به وجود برخی آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و خرید و فروش موادمخدر از سوی برخی افراد غیربومی در منطقه خواستار تلاش بیشتر نیروی انتظامی برای رفع این مشکل شد.

فاضلی نبود بوستان بازی را از جمله مشکلات فراروی اهالی این محل اعلام و اضافه کرد: کمبود فضای سبز و نبود باشگاه ورزشی از دیگر مسائل است.

وی ساخت سالن ورزشی را در این محله ضروری دانست و گفت: بیشتر جوانان این محله ورزشکار هستند و تیم والیبال جوانان قلعه حسن در مسابقات استانی صاحب عنوان است.

رئیس شورای اسلامی قلعه حسن گرگان، ساخت سالن ورزشی چند منظوره را از نیازمندی های این محله برشمرد و خواهان پیشنهاد ساخت این سالن در جریان سفر سوم هیئت دولت به منطقه شده است.

45 کوچه قلعه حسن خاکی است

وی نامناسب بودن وضعیت کوچه ها و معابر منطقه را از دیگر مشکلات اعلام و اضافه کرد: از 75 کوچه این روستا، 45 کوچه خاکی است که در مواقع بارندگی تردد از آن برای اهالی دشوار است.

فاضلی خاطرنشان کرد: فاصله این محله با شهر گرگان زیاد نیست اما امکانات آن در شان یک محله شهری نیست و به رغم تلاشهای فراوان شهرداری و شورای شهر گرگان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی است.

فریدون فر، عضو دیگر شورای قلعه حسن به وجود یک مدرسه راهنمایی فرسوده و قدیمی در محله اشاره و اضافه کرد: قدمت این مدرسه بیش از 40 سال است که نیاز به مرمت و نوسازی است.

وی تعداد دانش آموزان این مدرسه را 100 نفر ذکر کرد و گفت: به ازای هر دانش آموز یک متر مربع حیاط مدرسه وجود دارد که فعایتهای ورزشی و تفریحی دانش آموزان را با مشکل مواجه کرده است.

وی عنوان کرد: سیمهای برق معابر محله نیز فرسوده و قدیمی است و بیشتر کوچه ها و معابر محله از فاز شب و روشنایی محروم است.

اثری از قلعه تاریخی حسن خان نیست

فریدون فر به وجود قلعه تاریخی در این محله به نام قلعه حسن اشاره کرد و اظهار داشت: این قلعه اکنون دیگر وجود ندارد و بقایای آن در برخی مناطق به صورت جزئی به چشم می خورد.

عضو شورای محله قلعه حسن خاطرنشان کرد: چند سال قبل که یکی از کشاورزان منطقه مشغول شخم زدن زمین کشاورزی بود، حفره ای از این قلعه هویدا شد و میراث فرهنگی از این کشاورز خواست تا دیگر زمین کشاورزی اش را با تراکتور شخم نزند.

وی یادآور شد: تنها کار حفاظتی میراث فرهنگی از این قلعه، جلوگیری از شخم زدن زمین کشاورز با تراکتور بود و تلاش دیگری از سوی این نهاد صورت نگرفته است و این شورا پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دارد.

وی نبود مرکز درمانی را از دیگر چالشهای فراروی اهالی این منطقه برشمرد و گفت: در حال حاضر برای دریافت خدمات درمانی باید به مرکز شهر برویم و از امکانات مراکز درمانی شهر استفاده کنیم.

فریدون فر به کم توجهی برخی از مدیران استان برای رفع مشکلات این محله قدیمی گرگان اشاره و اضافه کرد: چندی پیش نامه ای از مشکلات این محله تهیه و به دفتر رئیس جمهوری و رئیس مجلس، استاندار و ... ارسال شده است.

قلعه حسن، نماد مشکلات و کمبودهای فراوانی است که توجه ویژه مسئولان را برای رفع آن می طلبد تا این محله باصفا و قدیمی به دوران رونق و شکوفایی خود بازگردد.