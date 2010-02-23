400 میلیون مترمکعب آب در سازه های آبی گلستان ذخیره می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری شامگاه دوشنبه به خبرنگاران در گرگان با بیان اینکه امکان توسعه استفاده از آبهای زیرزمینی در بخش کشاورزی وجود ندارد، تاکید کرد: در حال حاضر 200 هکتار از اراضی استان و 95 درصد آب شرب مردم نیز توسط آبهای زیرزمینی تامین میشود.
وی یادآور شد: در برنامه چهارم توسعه میزان سرمایهگذاری در بخش آب استان گلستان دو هزار و 345 میلیون ریال که امیدواریم این اعتبار در برنامه پنجم توسعه افزایش یابد.
حاجیلری با اشاره به میزان اعتبار ملی و استانی گفت: در سال جاری 650 میلیارد ریال اعتبار ملی و 120 میلیارد ریال اعتبار استانی در بخش آب در نظر گرفته شده است.
رئیس کارگروه انسجام بخشی آب و آبفا با بیان اینکه تعداد سدهای استان گلستان از یک سد به شش سد در پس از انقلاب افزایش یافته است، بیان کرد: در حال حاضر هفت سد کوچک نیز در استان گلستان در حال بهرهبرداری است.
وی یادآور شد: سالانه حدود 380 میلیون مترمکعب آب توسط سدهای استان گلستان تنظیم و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
حاجیلری خاطرنشان کرد: مجموعه شبکههای آبیاری استان نیز از 20 هزار هکتار به 46 هزار هکتار بعد از انقلاب افزایش یافته است.
وی با اشاره به طرحهای در دست اجرای شرکت آب منطقهای گلستان، گفت: در حال حاضر سه سد و شبکه زرینگل، نرماب و چایلی را در دست اجرا است که این سدها مجموعه 44 هزار هکتار از اراضی استان را آبیاری میکنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان گلستان افزود: پنج سد شصتکلاته، محمدآباد، آجی سو، رامیان و سد لاستیکی آقدکش نیز از جمله طرحهای در دست مطالعه است که با اجرایی شدن این طرحهای تقریباً تمامی پتانسیل آبهای سطحی استان گلستان مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
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