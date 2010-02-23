موفقیت پژوهشگران کشور در تولید مقرون به ‌صرفه داروهای هدفمند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرتضی مظفری - مجری طرح با بیان این خبر گفت: نانوذرات مغناطیسی موادی است که در ساخت شاره های مغناطیسی به کار می رود شاره های مغناطیسی نیز در رسانش هدفمند دارو و تصویربرداری پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند.

وی هدف از اجرای این پژوهش را تهیه نانوپودرهای فریت کبالت - روی ذکر کرد و اظهار داشت: از آنجایی که ویژگیهای مغناطیسی، با کوچک شدن اندازه ذرات در حد نانو تابع اندازه ذرات می شود، از این رو بررسی تغییرات ویژگیهای مغناطیسی این مواد با اندازه، مد نظر بوده است.

مظفری با تاکید بر اینکه اکثر روشهای تهیه نانوذرات برای تولید در مقیاس بزرگ از نظر اقتصادی مناسب نیست، ادامه داد: علاوه بر این، این روشها هزینه بر بوده و اغلب از مواد سمی استفاده می شود و دارای ویژگیهایی چون مراحل پیچیده ساخت، دمای واکنش بالا و زمان واکنش طولانی هستند. در مقابل روش "هم رسوبی" برای تولید نانوذرات فریت در مقیاس کلان در مقایسه با روشهای دیگر از کنترل اندازه و توزیع اندازه نسبتا خوبی برخوردار است ضمن آنکه از نظر خطرات زیستی و آلودگی محیط زیست و محیط آزمایشگاه، یک روش قابل اطمینان برای تهیه نانوذرات است.

وی با اشاره به جزئیات اجرای این پژوهش خاطر نشان کرد: با استفاده از این برای روش تهیه نانوبلورک های فریت های کبالت- روی با اندازه بلورک هایی کمتر از 10 نانومتر، موفق به تولید این ذرات با هزینه های کمتر شویم.

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، کنترل دمای انسداد با اندازه ذرات و تولید نانوذرات ابرپارامغناطیس را از دیگر مزیتهای این روش دانست و اضافه کرد: این دسته مواد توانایی کاربرد در تولید شاره های مغناطیسی، دستگاه های ذخیره کننده اطلاعات و تشخیص و درمان پزشکی را دارند شاره های مغناطیسی موادی هستند که در رسانش دارویی و تصویربرداری پزشکی کاربرد دارند.