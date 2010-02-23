به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین جایزه ادبی نوروز که اولین جایزه بخش خصوصی در حوزه ادبیات افغانستان است، عصر دیروز در فرهنگسرای خاوران تهران برگزار شد.

محمدحسین محمدی دبیر این جایزه و از نویسندگان افغان مقیم ایران پیش از معرفی برگزیدگان، با اشاره به رشد نسبی ادبیات افغانستان در عین حال از وضعیت اسفناک نوشتن در این کشور سخن گفت و یادآور شد: سال‌ها بود که نویسندگان ما در کشورهای دیگر جایزه می‌گرفتند اما در کشور خودشان هیچ جایزه‌ای نبود که آنها را مورد توجه قرار دهد.

سپس ابوطالب مظفری دیگر نویسنده و پژوهشگر افغان که داوری بخشی از آثار این جایزه را نیز عهده‌دار بود، بیانیه پایانی هیئت داوران را قرائت کرد که در آن به "تجربه‌های منحصر به فردی که نویسندگان افغان در مواجهه با نویسندگان دیگر کشورها و آشنایی با ادبیات جهان و عموماً از طریق توفیق اجباری مهاجرت" اشاره شده بود.

در ادامه برگزیدگان نخستین جایزه ادبی نوروز در دو بخش مجموعه داستان و رمان و به ترتیب زیر معرفی شدند؛

هیئت داوران این جایزه در بخش رمان ضمن تقدیر از رمان "پهلوان مراد و اسبی که اصیل نبود" نوشته ببرک ارغند (هلند 1383) رمان‌های "گلیم‌باف" نوشته تقی واحدی (کابل 1386) و "هزارخانه خواب و اختناق" نوشته عتیق رحیمی (پاریس 1381) را مشترکاً به عنوان برگزیده معرفی کرد.

دیگر نامزدهای راه‌یافته به مرحله نهایی در این بخش عبارت بودند از: سنگ‌ها و کوزه‌ها (عزیز‌الله نهفته - کابل 1387)، کوچه ما (محمداکرم عثمان - آلمان 1386) و گلنار و آیینه (رهنورد زریاب -پیشاور 1381).

هیئت داوران این جایزه در بخش مجموعه داستان نیز ضمن تقدیر از مجموعه داستان‌های آشار نوشته عبدالواحد رفیعی (کابل 1387) و خانم جورج نوشته مریم محبوب (کانادا 1381)، مجموعه داستان عسکرگریز نوشته محمدآصف سلطان‌زاده (نشر آگه تهران 1385) را به عنوان برگزیده معرفی کرد.

دیگر نامزدهای راهیافته به مرحله نهایی در این بخش نیز عبارت بودند از: چهارشنبه آخر (تقی واحدی - کابل 1387)، سنگ و سیب (حسین حیدربیگی - نشر عرفان تهران 1382) و گل سرخ دل‌افگار (محمدجواد خاوری - نشر عرفان تهران 1387).

در این مراسم علی دلاوری مشاور روابط عمومی فناوری ریاست جمهوری ایران، قهرمان سلیمانی رئیس مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی، اسماعیلی رئیس انجمن دوستی ایران و افغانستان، کاظم کهدویی رایزن فرهنگی سابق ایران در کابل و رئیس فعلی دانشکده ادبیات دانشگاه یزد و جمعی از ناشران، نویسندگان، شاعران و پژوهشگران ادبیات افغانستان از جمله حفیظ الله شریعتی، محمدجواد خاوری و محمدکاظم کاظمی نیز حضور داشتند.