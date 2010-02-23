راه اندازی بانک اطلاعاتی منابع آموزشی در وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاطمه رخشانی با بیان این مطلب افزود: این بانک اطلاعاتی شامل کلیه مستندات آموزشی اعم از کتاب، بروشور، فیلم، سی دی و نرم افزار است که به مدیران و برنامه ریزان آموزشی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان می دهد نمای دقیقی از وضعیت آموزش در حوزه های مختلف سلامت به دست آورند.

وی اظهار داشت: این بانک به پژوهشگران، نویسندگان و فعالین بخش آموزش در حوزه سلامت، امکان می دهد تا با در نظر گرفتن مستندات موجود، خلاءهای آموزشی را تعیین کرده و جهت تألیفات بعدی برنامه ریزی دقیق داشته باشند.

مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: علاوه بر این در هنگام برنامه ریزی های آموزشی با در دست داشتن مستندات موجود امکان استفاده از این مستندات در برنامه ها و مداخلات آموزشی آتی فراهم آمده و از دوباره کاری در تدوین محتوای آموزشی جلوگیری شود به این ترتیب، صرفه جویی و بهره وری قابل ملاحظه ای در این راستا میسر می شود.



وی گفت: این طرح پس از تصویب طرح ارسالی دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری دانشگاه به دوصورت تحت وب جهت استفاده عمومی و نرم افزار بانک اطلاعاتی جهت استفاده دانشگاهها و سازمانهای خاص انجام شده است.