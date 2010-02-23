امنیت شبکه در ایران شانسی است!/ ارتش سایبری تلنگری برای مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بابادی نیا در نشست خبری با اشاره به راه اندازی کمیسیون "افتا" در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: فعالیتهای این کمیسیون در هفت محور تعریف شده است که تعامل با دانشگاهها برای تربیت نیروهای متخصص در حوزه امنیت شبکه از جمله برنامه های این کمیسیون است.

رئیس کمیسیون امنیت فضای تبادل اطلاعات فرهنگ سازی در حوزه امنیت فضای اطلاعات (افتا) را از مهمترین وظایف این کمیسیون ذکر کرد و افزود: فعالیتهای این کمیسیون در حول محورهایی چون تقویت کمی و کیفی بازار تقاضا در حوزه فناوری اطلاعات، ایجاد بانک اطلاعاتی از شرکتهای فعال در این حوزه، اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار، تعامل با بخش خصوصی، تعامل با دانشگاهها در زمینه تدوین سرفصل های آموزشی، تعامل با بخشهای دولتی چون پدافند غیر عامل و انجمن رمز ایران و همچنین تعامل با نهادهای بین المللی در زمینه امنیت اطلاعات است و بر همین اساس برنامه هایی تدوین شده است.

وی با تاکید بر اینکه متخصصان حوزه مهندسی شبکه و امنیت در کشور اندک هستند اظهار داشت: از این رو برنامه ای در دستور کار داریم که با تعامل با دانشگاهها سرفصل های آموزشی در دانشگاهها تعریف شود. در این راستا مذاکراتی برای تربیت متخصص در حوزه شبکه و امنیت اطلاعات در سطح تحصیلات تکمیلی با دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است که این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت.

امنیت شبکه ایران به امید شانس

بابادی نیا با اشاره به مشکلات موجود در زمینه امنیت اطلاعات در کشور اضافه کرد: در حوزه امنیت اطلاعات کارهای پراکنده ای در کشور صورت گرفته است ولی از آنجا که "افتا" متولی خاصی نداشته است این فعالیتها منجر به نتیجه مطلوبی نشده است و اگر مشاهده می شود که شبکه بانکی و اطلاعاتی کشور تاکنون دستخوش حادثه ای نشده تنها به دلیل شانس بوده است.

وی با بیان این مطلب که ایجاد امنیت اطلاعات نیاز به کار مستمر دارد خاطرنشان کرد: در کشور مراکزی در حوزه "افتا" چون سازمان پدافند غیرعامل، سندیکای افتا و شورای افتا راه اندازی شده است و با راه اندازی این کمیسیون و با همکاری این مراکز می توان گامهای موثری در زمینه امنیت اطلاعات در کشور برداشت.

اقدامات ارتش سایبری تلنگری برای مسئولان

رئیس کمیسیون افتا، راه اندازی ارتش سایبری را برای توجه بیشتر به امنیت اطلاعات مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: از لحاظ مهندسی راه اندازی این گروهها باعث می شود که دست اندرکاران حوزه فناوری اطلاعات توجه بیشتری نسبت به فضای امنیت اطلاعات داشته باشند.

بابادی نیا با تاکید بر اینکه برای هک کردن سایتها دانش فنی پیچیده ای نیاز نیست تاکید کرد: همان طور که مشاهده می شود هکرهای ایرانی در رتبه بندی جهانی در رتبه های بالا قرار دارند از این رو می توان بر اساس اقدامات این گروهها نسبت به بهینه کردن زیرساختهای امنیت شبکه در کشور اقدام کرد.

توجه به پتانسل ها در حوزه افتا

وی با اشاره به توانایی مهندسان کشور در حوزه امنیت اطلاعات گفت: تنها کشوری که در حوزه فناوریهای افتا حرف اول را در دنیا می زند آمریکا است اما با توجه به پتانسیلهای خوبی که در کشور داریم در صورت حمایت دولت می توان فناوریهای حوزه امنیت را با کیفیت تولیدات آمریکا تولید کرد.

بابادی نیا با بیان اینکه در زمینه فناوریهای امنیت دو دیدگاه وجود دارد، افزود: یک دیدگاه ساخت تجهیزات سخت افزاری امنیت است و دیدگاه دیگر طراحی در بخش نرم افزاری است که با توجه به مزیتهایی که در کشور وجود دارد می توان در بخش تولید نرم افزارهای امنیت اطلاعات متمرکز شد.