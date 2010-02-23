تب کریمه کنگو؛ از شایعه تا واقعیت/ نگرانی عمومی از مصرف گوشت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مرگ مشکوک یک نفر بر اثر ویروس تب کریمه کنگو باعث شد تا علاوه بر ایجاد فضای روانی در استان لرستان بر اثر این بیماری برخی شایعات نیز در زمینه مرگ چهار نفر بر اثر این بیماری در استان شکل بگیرد.

این موضوع تا جایی پیش رفت که در طول یک ماه اخیر عمده قصابی های استان لرستان به حالت نیمه تعطیل و خلوت درآمد تا مردم استان لرستان که در زمینه مصرف گوشت یکی از استانهای پیش رو هستند قید استفاده از این کالا را بزنند.

به هر حال این روزها هر کجای شهر سر بزنی با برخی اظهارات غیرکارشناسی که نام آنها را می توان شایعه گذاشت مواجه می شویم که حکایت از استرس و فشارهای روانی می باشد که بر جامعه حاکم است و این روند تا جایی پیش رفته که مردم این بیماری را یک بیماری نوظهور می پندارند و هر کسی در شهر فوت می کند را به آن نسبت می دهد.

به نظر می رسد عدم اطلاع رسانی سالم و شفاف در این زمینه توسط رسانه ها موجب ایجاد بخشی از فشارهای روانی باشد که در این راستا خبرگزاری مهر گفتگوهای مفصلی را با معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مدیر کل دامپزشکی استان لرستان انجام داده است که در ذیل می آید.

استرس و وحشت ناشی از اظهار نظر های غیرکارشناسی است

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد معتقد است که بخشی از استرس ها و شایعات موجود در جامعه ناشی از اظهار نظر های غیرکارشناسی در این حوزه است.

جواد گودرزی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی سالم و گویا از این موضوع، عنوان کرد: کسانی که از گوشت هیچ اطلاعی ندارند نباید وارد حوزه اظهار نظر شوند و مردم را به نخوردن گوشت ترغیب کنند.

وی با تاکید بر اینکه برای اطلاع رسانی شفاف باید با متخصصان صحبت شود، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 50 درصد بیماریهای موجود که بالغ بر 800 مورد می شوند بین دام و انسان مشترک است.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان ادامه داد: ما به عنوان متولی حوزه دامپزشکی استان فقط اجازه اظهار نظر در زمینه دام و بیماریهای آن را داریم و بیماری هایی نیز که به انسان بازمی گردد در حوزه دیگر دستگاهها از جمله علوم پزشکی است و ما نباید اظهار نظر کنیم.

فعل و انفعالات پس از ذبح دام همه ویروس ها را از بین می برد

گودرزی در مورد بیماری تب کریمه کنگو و عدم مصرف گوشت از سوی مردم این استان نیز عنوان کرد: یکی از نکاتی که ما روی آن تاکید داریم این است که پس از ذبح دام با توجه به فعل و انفعالاتی موسوم به "جمود نعشی" که در گوشت صورت می گیرد و باعث ترشع اسید سیتریک دو درصد می شود هیچ ویروسی تاب مقاومت در برابر این اسید را نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر ویروس تب کریمه گنگو با حرارت و نگهداری در یخچال از بین می رود و در نهایت حتی در

احتمال مبتلا شدن به تب کریمه کنگو از طریق گوشت یک در صد هزار هم نیست مدیرکل دامپزشکی لرستان

صورت ورود به بدن به همراه مصرف گوشت توسط شیره معده از بین خواهد رفت.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان با تاکید بر اینکه احتمال ابتلا به این بیماری از طریق گوشت یک احتمال یک در صد هزار هم نمی شود، خاطر نشان کرد: هنوز به جز یک مورد هیچ آزمایشگاهی ویروس تب کریمه کنگو را در برخی افراد مشکوک تایید نکرده است.

گودرزی با تاکید بر اینکه تنها راه انتقال این بیماری از طریق گوشت نیست، یادآور شد: این بیماری راههای انتقال مختلفی دارد که یکی از آنها گزش کنه است.

وی استفاده از خون آلوده را یکی دیگر از راههای انتقال بیماری دانست و بیان داشت: یکی از مهم ترین مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد انتقال بیمارستانی ویروس تب کریمه کنگو است.

هیچ گونه واردات دام زنده به لرستان صورت نگرفته است

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان در زمینه برخی شایعات در مورد ورود دام زنده آلوده به استان نیز به خبرنگار مهر گفت: تحت هیچ عنوانی در طول سه ماه اخیر هیچ گونه واردات دام زنده از استانهای دیگر به لرستان صورت نگرفته است.

گودرزی با تاکید بر ممنوعیت واردات دام زنده، گفت: به منظور تامین سلامت جامعه با ابلاغ به همه استانها تاکید شده است که هیچ استانی حق ندارد دام زنده را وارد لرستان کند.

وی با تاکید بر اینکه این ویروس در دام ها علائم خاصی ندارد، عنوان کرد: از سوی دیگر این بیماری اصلا قابلیت تبدیل شدن به یک اپیدمی را ندارد.

در مورد سلامت دام های لرستان هیچ تردیدی وجود ندارد

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان معتقد است که این بیماری، بیماری جدیدی نیست که موجب وحشت عمومی شود و ادامه داد: در مورد سلامت دام های استان لرستان هیچ مشکلی وجود ندارد و در حال حاضر بهترین و با کیفیت ترین گوشت در استان لرستان تولید می شود.

گودرزی با تاکید بر ضرورت خودداری از کشتار غیرقانونی دام در استان، تاکید کرد: کشتار دام در استان باید به صورت قانونی و با محوز و مهر دامپزشکی صورت بگیرد.

توصیه های دامپزشکی لرستان به مردم

وی از همه دستگاهها و رسانه ها خواست در جامعه ایجاد وحشت نکنند و عنوان کرد: از جمله نکاتی که باید توسط مردم مورد توجه قرار گیرد این است که خودشان نباید اقدام به ذبح دام کنند و از استفاده گوشت تازه ذبح شده نیز باید خودداری شود.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان با ابراز تاسف از ذبح دام بدون مجوز در مراسم های مختلف لرستان، از مردم خواست برای اطمینان از گوشت مصرفی از گوشت های تحت نظارت دامپزشکی استان استفاده کنند.

گودرزی با تاکید بر دوری از مکان هایی که احتمال گزش کنه وجود دارد توسط مردم، خاطر نشان کرد: نکته جالب توجه در موارد فوتی های اخیر این بیماری در کشور این است که عمده این افراد دامدار نبوده اند.

گوشت های موجود در قصابی های دارای مجوز را داوطلبانه امتحان می کنم

وی با تاکید بر اینکه عمده کار در این حوزه به دانشگاه علوم پزشکی برمی گردد، بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق و شفاف توسط رسانه ها تاکید کرد و تنها راه حل فعلی مقابله با شایعات را اطلاع رسانی دانست.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان در پایان در زمینه استفاده از گوشت در میان مردم نسبت به سالم بودن آن اطمینان داد و گفت: هر کسی که نسبت به یک گوشت مجوز دار موجود در قصابی ها مشکوک است من به عنوان مدیر کل دامپزشکی استان لرستان داوطلبانه آن را امتحان خواهم کرد.

تب کریمه کنگو قابل تبدیل شدن به اپیدمی نیست و موارد ابتلا به این بیماری معمولا بسیار معدود و انگشت شمار است معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

و اما پس از اطمینان بخشی مدیر کل دامپزشکی استان لرستان به سراغ معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی رفتیم تا آخرین اطلاعات را از دکتر علی اکبر یاراحمدی جویا شویم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به استرس و وحشت کاذب در سطح استان، عنوان کرد: هر بیماری که به بیمارستان مراجعه می کند و علائم تب های خونریزی دهنده را دارد یکی از احتمالهای موجود تب کریمه کنگو می تواند باشد.

دکتر علی اکبر یاراحمدی با تاکید بر اینکه این بیماری به هیچ وجه توانایی اپیدمی شدن را ندارد، عنوان کرد:موارد ابتلا به این بیماری معمولا بسیار معدود و انگشت شمار است.

وی یکی از حساسیت های شبکه بهداشت و درمان را پیگیری راه انتقال بیمارستانی این بیماری دانست و بیان داشت: پس از مرگ یک نمونه مشکوک در این زمینه سیستم بیمارستانی استان نسبت به موضوع حساس تر شد.

یک نفر کشته بر اثر بیماری تب کریمه کنگو/ تست 23 نفر مشکوک منفی بود

معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به نمونه گیری از 23 فرد مشکوک به این بیماری در سطح استان لرستان، گفت: تاکنون تنها یک مورد از این بیماری در استان اثبات شده که آن هم موجب مرگ یک زن شده است.

یاراحمدی با تاکید بر اینکه نتیجه تست های گرفته شده از همراهان بیمار، پرسنل بیمارستان و خانواده بیمار فوت شده خوشبختانه همه منفی بوده است، خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر شایعات در این زمینه در استان زیاد شده که باید رسانه ها در راستای کم کردن استرس مردم تلاش کنند.

وی با اشاره به تماس های روزانه مردم در زمینه استفاده از گوشت در استان، خاطر نشان کرد: متاسفانه این روزها به خاطر بازاز داغ شایعات هر کسی فوت می کند مردم فکر می کنند به خاطر این بیماری بوده است.

ویروس عامل تب کریمه کنگو در تمام لرستان وجود ندارد

معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با تاکید بر اینکه ویروس عامل این بیماری در تمام استان ما وجود ندارد، عنوان کرد: یکی از راههای انتقال بیماری یک نوع کنه است که در همه مناطق استان وجود دارد ولی هر کنه ای که انسان را بگزد عامل انتقال نخواهد بود.

دکتر یاراحمدی با تاکید بر ضرورت جداسازی محل زندگی انسان و دام در روستاها، یادآور شد: مردم مطمئن باشند گوشتی که از طریق قصابی ها خرید می شود به خاطر فعل و انفعالات جمود نعشی پس از شش ساعت از ذبح به هیچ عنوان عامل انتقال بیماری نیست.

توصیه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان به مردم

وی با توصیه به مصرف گوشت پس از قرار دادن چند ساعت در یخچال فریزر، افزود: در تمام دنیا موردی که به خاطر خوردن گوشت به این بیماری مبتلا شده باشند خیلی کم است.

معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی عمده خطر انتقال این بیماری از طریق دام را هنگام ذبح آن دانست و گفت: قصابان باید هنگام ذبح دام از دستکش استفاده کنند.

دکتر یاراحمدی با تاکید بر ضرورت خودداری از استفاده جگر به صورت خام، گفت: همچنین تا حد امکان از نگهداری پرندگان زینتی که از کشورهای دیگر وارد می شود باید مردم اجتناب کنند.

وی با غیر ممکن دانستن اپیدمی این بیماری در استان به مردم اطمینان داد که در این زمینه با رعایت نکات بهداشتی نگرانی به خود راه ندهند.

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری ویروسی است که به دلیل وقوع آن در منطقه کریمه واقع در اتحاد جماهیر شوروی سابق و سپس کنگو در آفریقا به این نام مشهور شده است

تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو یک بیماری ویروسی است که به دلیل وقوع آن در منطقه کریمه واقع در اتحاد جماهیر شوروی سابق و سپس کنگو در آفریقا به این نام مشهور شده است.

این بیماری برای اولین بار در ایران سال 1350 توسط محققان دامپزشکی در جمعیت دامی کشور گزارش شد. ویروس عامل بیماری در برابر حرارت و شرایط اسیدی مقاومت کمی دارد و در دمای 56 درجه سانتی‌گراد پس از 30 دقیقه از بین می‌رود، لذا پختن گوشت یا پاستوریزه کردن شیر باعث از بین رفتن ویروس می‌شود، به همین سبب توصیه می‌شود گوشت به خوبی پخته و شیر به صورت پاستوریزه مصرف شود.

شستشوی محل ذبح دام و ترشحات آن با صابون و مایعات شستشو دهنده ویروس را از بین نمی‌برد و تنها قدری آن را غیر فعال می‌کندف برای از بین بردن ویروس می‌توان از محلول یک درصد هیپوکلریت سدیم استفاده کرد.

کنه در انتقال این بیماری نقش مهمی دارد، کنه‌ها از طریق گزش حیوانات از جمله گاو، گوسفند و بز، پرندگان نظیر شترمرغ و جوندگان را مبتلا می‌کند.

انسان در اثر تماس مستقیم با خون و ترشحات یا بافتهای آلوده دام به ویژه در مورد دامپروران و کارکنان کشتارگاه‌ها و دامپزشکان یا کادر بهداشتی بیمارستان نظیر پرستاران یا پزشکان در اثر تماس با افراد بیمار یا وسایل آلوده به ترشحات آنها مبتلا می‌شوند.

دام مبتلا به ندرت نشانه‌های واضح بیماری را نشان می‌دهد و معمولا پس از یک هفته از ابتلا، ویروس را به صورت ناقل دفع می‌کند.

به دلیل آنکه تشخیص ابتلای دام به راحتی و از روی ظاهر حیوان ممکن نیست، لذا باید در هنگام تماس با دامها، فرآورده‌ها و ترشحات آنها از دستکش و ماسک استفاده نمود.

در صورت بروز علائمی نظیر تب، سردرد، درد عضلانی ، گلودرد، لرز، درد شکم، تهوع و استفراغ، اسهال، پرخونی ملتحمه چشم و حساسیت به نور یا ظهور دانه‌های جوش مانند قرمز رنگ در سینه و دست و پا و مخاطات نظیر دهان حتما در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید.

در صورت عدم مراجعه به موقع و شدت یافتن بیماری، خونریزی از بینی ، استفراغ خونی و وجود خون در مدفوع محتمل است.

راه موثر پیشگیری محافظت در برابر گزش کنه است، بهتر است دام زمانی به کشتارگاه فرستاده شود که دست کم دو هفته قبل از آن با کنه تماس نداشته و تب یا نشانه‌ای از بیماری با نظر دکتر دامپزشک نداشته باشد.

معاینه قبل از کشتار از نظر عدم وجود کنه روی بدن دام می‌تواند به سلامت گوشت استحصالی از کشتارگاه کمک کند، به همین دلیل به مصرف کنندگان عزیز توصیه می‌شود، از خریداری گوشت و فرآورده‌های گوشتی دامهایی که در خارج از سامانه کشتارگاهی ذبح می‌شوند، جدا پرهیز کنند.