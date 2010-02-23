حکومت مبارک مشروع نیست/ دعوت مردم مصر به اعتراض آرام

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد البرادعی" در گفتگو با روزنامه الدستور مصر اظهار داشت: پیشنهاد می کنم برای تغییر در قانون اساسی مصر جنبشی مردمی برای جمع آوری امضا تشکیل شود.

وی با تاکید بر لزوم اجبار حکومت به پذیرش خواسته های مردمی در زمینه انجام اصلاحات دموکراتیک، افزود: می توان با برگزاری تجمعات اعتراض آمیز مردمی و مسالمت جویانه در این راه تلاش کرد.

مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه افزود: اگر ملت خواهان تغییر باشد، باید به حرکت درآید و در راستای هدف خود تلاش کند.

وی با اشاره به اینکه می توان با جمع آوری امضاهای مردمی در راستای اعمال تغییر در قانون اساسی مصر تلاش کرد، افزود: همچنین می توان با برگزاری تجمعات آرام ملت نظر خود را به صورت مسالمت آمیز برای تغییر ابراز کرد.

البرادعی در اشاره به اسقبال گسترده مردم از وی در فرودگاه قاهره، خاطرنشان کرد: این مسئله بیانگر شور و شوق مردم مصر در راستای تغییر و دست یافتن به آینده ای بهتر است.

نامزد احتمالی انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر که در سال 2011 برگزار می شود، تاکید کرد: ملت مصر از 50 سال قبل تاکنون در حسرت اصلاحات بسر می برد و از تحقق این مسئله ناامید شده است.

وی تاکید کرد: قانون اساسی مصر حداقل باید در موادی که مربوط به شرایط نامزدهای مستقل است، تغییر کند. همچنین باید در قانون اساسی موادی در نظر گرفته شود که برگزاری انتخابات سالم و آزاد را تضمین کند.

البرادعی با اشاره به اینکه هرگز خود را جزیی از نظام حاکم بر مصر نمی داند، تاکید کرد: این نظام فاقد مشروعیت است و من برای بازگرداندن مشروعیت وارد سناریوهای مورد نظر آنان نمی شوم.